Ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, δήλωσε πως έλαβε ένα μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν συνάντησε το μεσημέρι της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Οι δυο τους συζήτησαν τη δέσμευση της Μόσχας στη στρατηγική της σχέση με την Τεχεράνη, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Η συνάντηση έγινε μετά την νέα αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ο Πούτιν εξέφρασε την υποστήριξή του προς το Ιράν κατά τη διάρκεια της συνάντησης και δήλωσε πως «Βλέπουμε πόσο θαρραλέα και ηρωικά αγωνίζεται ο ιρανικός λαός για την ανεξαρτησία του, για την κυριαρχία του», ανέφερε το TASS και συμπλήρωσε πως ελπίζει ότι το Ιράν θα βρει ειρήνη αφού ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε να επιτευχθεί ειρήνη το συντομότερο δυνατό», είπε ο Πούτιν στον Αραγτσί κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα. Το ρωσικό πρακτορείο ανέφερε ακόμα πως ο Πούτιν δήλωσε πως έλαβε ένα μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Σημειώνεται πως ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν, μόνο έχουν ανακοινωθεί γραπτές δηλώσεις που του αποδίδονται.

«Την περασμένη εβδομάδα έλαβα ένα μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μεταφέρετε τις πιο ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την κίνηση αυτή και να επιβεβαιώσετε ότι η Ρωσία, όπως και το Ιράν, σκοπεύει να συνεχίσει τη στρατηγική μας σχέση», δήλωσε ο Πούτιν στον Αραγτσί, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Καθισμένος απέναντι από τον Πούτιν, ο Αραγτσί φέρεται να απάντησε πως «Έχουμε αποδείξει σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το Ιράν διατηρεί καλούς συμμάχους και φίλους όπως η Ρωσική Ομοσπονδία. Σας ευχαριστούμε για τη σταθερή και ακλόνητη θέση σας στην υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Σε εικόνες που κοινοποιήθηκαν στο κανάλι του στο Telegram, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν φαίνεται να σφίγγει το χέρι και να μιλάει με τον Πούτιν γύρω από ένα τραπέζι μαζί με αντιπροσωπείες από τις δύο χώρες.

Από τη ρωσική πλευρά συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ και ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU.

Η Ρωσία και το Ιράν, που υπόκεινται και οι δύο σε αυστηρές δυτικές κυρώσεις, έχουν έρθει όλο και πιο κοντά τα τελευταία χρόνια. Η Μόσχα έχει παράσχει διπλωματική κάλυψη στο Ιράν στον ΟΗΕ, καθώς και πληροφορίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η διπλωματική επίσκεψη του Αραγτσί στη Ρωσία έγινε μετά από πρόσφατες επισκέψεις στο Πακιστάν και το Ομάν, οι οποίες έχουν ενεργήσει ως μεσολαβητές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.