Η Αλεξάνδρα Νίκα παραμένει ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζοντας στιγμές από την προσωπική της ζωή και τις προετοιμασίες για το νέο μέλος.

Σε μια ιδιαίτερα ευχάριστη περίοδο της ζωής της βρίσκεται η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια μοιράστηκε πρόσφατα νέα φωτογραφία, στην οποία ποζάρει χαλαρή στον κήπο του σπιτιού της, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.

Η εγκυμοσύνη της προχωρά ομαλά, ενώ το ζευγάρι ανυπομονεί για τον ερχομό ενός κοριτσιού, που θα προστεθεί στην οικογένειά τους.