Σοκαριστικές εικόνες βλέπουν το φως από την σύγκρουση των τρένων στην Ινδονησία.

Σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όταν αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σταθμό Bekasi Timur, 25 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Τζακάρτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την σύγκρουση υπήρξαν τραυματίες, ενώ έγιναν αναφορές και για απεγκλωβισμό επιβατών. «Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα», ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).

Οι Αρχές της Ινδονησίες δεν έχουν δώσει στην δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των τραυματιών, ωστόσο τουλάχιστον δύο άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο. Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Η τελευταία μεγάλη σιδηροδρομική σύγκρουση στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας τον Ιανουάριο του 2024 στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας είχε στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό περίπου 20 επιβατών.

Τα τροχαία ατυχήματα δεν είναι ασυνήθιστα στην Ινδονησία, μια τεράστια νησιωτική χώρα όπου τα λεωφορεία, τα τρένα και ακόμη και τα αεροπλάνα είναι συχνά παλιά και σε κακή κατάσταση συντήρησης.

