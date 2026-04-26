Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότο της χώρας προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο 14 ανθρώπων, παρά την πρόσφατη παράταση της εκεχειρίας.

Η κατάσταση στο πεδίο έχει επιδεινωθεί δραματικά τις τελευταίες ώρες, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών ως απάντηση σε θανάσιμες απώλειες των δυνάμεών του.

Δύο γυναίκες και δύο παιδιά περιλαμβάνονται στους νεκρούς, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση και πρόσθεσε ότι άλλοι 37 τραυματίστηκαν.

Η νέα κλιμάκωση πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF) για την απώλεια δύο στελεχών –ενός αξιωματικού και ενός υπαξιωματικού– και τον σοβαρό τραυματισμό ακόμη τεσσάρων στρατιωτών κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την εξαιρετικά εύθραυστη φύση της συμφωνίας, με το Τελ Αβίβ να επιρρίπτει την ευθύνη στη Χεζμπολάχ.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η κυβέρνηση λαμβάνει έκτακτα μέτρα, αποφασίζοντας την περαιτέρω οχύρωση οικισμών που βρίσκονται ακριβώς πάνω στη μεθοδική γραμμή με τον Λίβανο.