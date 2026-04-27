Βίντεο από τη στιγμή που κόβεται το καλώδιο.

Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά, τραυματίστηκαν σε ατύχημα που συνέβη σε λούνα παρκ στην Ισπανία.

Το σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα σε χώρο ψυχαγωγίας στη Σεβίλλη. Δύο παιδιά βρίσκονταν μέσα σε ένα παιχνίδι που μοιάζει με «κάψουλα», όταν έσπασε το ένα από τα δύο καλώδια στήριξης. Αποτέλεσμα, η «κάψουλα» να χτυπήσει με δύναμη σε μεταλλική κολόνα και στη βάση της εγκατάστασης.

Εκπρόσωπος του κέντρου συντονισμού υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσε μετά το περιστατικό:

«Οι πυροσβέστες έκλεισαν το παιχνίδι Steel Max μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη λειτουργία της στις 20:20. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ τα δύο που βρίσκονταν πάνω στο παιχνίδι μεταφέρθηκαν αργότερα σε ιατρικό κέντρο».

«Η τοπική αστυνομία πραγματοποίησε άμεσα έλεγχο εγγράφων και η Εθνική Αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα».

Η «κάψουλα» δύο ατόμων εκτοξεύεται σε ύψος περίπου 90 μέτρων, με ταχύτητα έως και 160 χλμ/ώρα, χρησιμοποιώντας σύστημα ελατηρίων ή ελαστικά καλώδια.

