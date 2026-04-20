Από τις θρυλικές δεξιώσεις του Ωνάση μέχρι τη σημερινή της παρουσία η Christina Ο αποτελεί ως ένα «διαμάντι» της ναυτιλιακής και κοσμικής ιστορίας.

Η ιστορική θαλαμηγός Christina O, που συνδέθηκε όσο λίγα πλοία με τον Αριστοτέλης Ωνάσης, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αναγνωρίσιμα yachts στον κόσμο. Απολαύστε μια μοναδική εναέρια ξενάγηση που αποτυπώνει καρέ καρέ πως είναι το εμβληματικό σκάφος που, παρά την ηλικία του, διατηρεί τον επιβλητικό του χαρακτήρα και την αίσθηση πολυτέλειας που το καθιέρωσε.

Σήμερα, η Christina O βρίσκεται σε φάση συντήρησης και αναβάθμισης, με εργασίες να πραγματοποιούνται στον Πειραιά. Παράλληλα, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αγορά πολυτελών ναυλώσεων και πωλήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν αποτελεί απλώς ένα «μουσειακό» πλοίο, αλλά ένα ενεργό asset υψηλής αξίας. Από ψηλά, μέσα από drone λήψεις, ξεχωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της το μεγάλο μήκος και η κλασική γραμμή της, που παραπέμπει στην εποχή των μετασκευασμένων πολεμικών πλοίων, τα ευρύχωρα καταστρώματα με πισίνα και χώρους υποδοχής και οι λεπτομέρειες που θυμίζουν την ιστορική της ταυτότητα ως πλωτό «παλάτι» της παγκόσμιας ελίτ.



Παρά το γεγονός ότι καθελκύστηκε το 1943 ως πολεμικό πλοίο, η σημερινή της εικόνα δεν προδίδει την αρχική της χρήση. Αντίθετα, μέσα από τις συνεχείς ανακαινίσεις, έχει διατηρήσει τον χαρακτήρα ενός από τα πιο εμβληματικά σύμβολα χλιδής του 20ού αιώνα.

Η Christina O εξακολουθεί να εντυπωσιάζει όχι μόνο λόγω μεγέθους ή πολυτέλειας, αλλά κυρίως λόγω της ιστορίας της. Από τις θρυλικές δεξιώσεις του Ωνάση μέχρι τη σημερινή της παρουσία ως ένα «ζωντανό κομμάτι» ναυτιλιακής και κοσμικής ιστορίας.

Η τελευταία φορά που βγήκε στην αγορά ήταν τον Μάρτιο του 2025, με τιμή που άγγιζε τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, η αξία της εμφανίζεται αισθητά μειωμένη, καθώς προσφέρεται προς πώληση έναντι περίπου 52 εκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τόσο τις μεταβολές στη διεθνή αγορά των mega yachts όσο και τη δυσκολία εξεύρεσης αγοραστή για ένα τόσο ξεχωριστό και ιστορικά φορτισμένο περιουσιακό στοιχείο.

Η διαδρομή μετά τον Ωνάση

Μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση, η Christina O πέρασε στην κόρη του, Χριστίνα Ωνάση, η οποία την παραχώρησε στο ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό να αξιοποιηθεί ως επίσημο σκάφος του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό μετονομάστηκε σε «Αργώ», ωστόσο η χρήση της υπήρξε εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς αξιοποιήθηκε μόλις μία φορά, από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη.

Το 1998, η θαλαμηγός άλλαξε ξανά χέρια, όταν αποκτήθηκε από τον επιχειρηματία Τζον Παπανικολάου έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκείνος επανέφερε το ιστορικό της όνομα, προς τιμήν της Χριστίνας Ωνάση, δίνοντάς της νέα ζωή στον χώρο της πολυτελούς ναύλωσης και της ιδιωτικής χρήσης.

Το 2014 η Christina O πωλήθηκε εκ νέου έναντι περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σήμερα ανήκει στον επιχειρηματία Ivor Fitzpatrick. Η τρέχουσα προσπάθεια πώλησής της σηματοδοτεί ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά και πολυκύμαντη ιστορία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ωνάσης είχε επενδύσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια — ποσό τεράστιο για την εποχή — προκειμένου να μετατρέψει το αρχικό πολεμικό πλοίο σε ένα υπερπολυτελές πλωτό παλάτι.

