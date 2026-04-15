Το Christina O ήταν το πλωτό παλάτι και το «τρόπαιο» του Αριστοτέλη Ωνάση μετά την Ολυμπιακή. Με μήκος 99,13 μέτρα, ήταν το 59ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο από το 2022.

Το σκάφος αρχικά χρησίμευε ως καναδική ανθυποβρυχιακή φρεγάτα κλάσης ποταμού HMCS Stormont, που ναυπηγήθηκε το 1943. Το μετέπειτα Christina O συμμετείχε ακόμα και στην απόβαση της Νορμανδίας. Ο Ωνάσης αγόρασε το πλοίο μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σε αξία σκραπ μόλις 34.000 δολ.

Ξόδεψε 4 εκατ. δολάρια για να μετατρέψει το σκάφος στο υπερπολυτελές γιοτ, με την πισίνα με ψηφιδωτό που απεικονίζει τον Μινώταυρο, σκαμπό από δέρμα πέους φάλαινας, και με ντεκόρ από δόντια φαλαινών σκαλισμένα με πορνογραφικές σκηνές από την Οδύσσεια κ.λπ. Το Cristina O ήταν το πρώτο μεταπολεμικό σούπερ γιοτ και ο Ωνάσης του χάρισε το όνομα της κόρης του, Χριστίνα.

Η Christina O έθεσε νέα πρότυπα για τα πολυτελή γιοτ, ειδικά εν μέσω της λιτότητας της μεταπολεμικής Ευρώπης. Το γιοτ ανακαινίστηκε από τον αρχιτέκτονα Cäsar Pinnau, ο οποίος αξιοποίησε πλήρως το μέγεθος του πλοίου και τα ισχυρά ναυπηγικά μηχανικά συστήματα για να δημιουργήσει μεγάλους, περίτεχνους εσωτερικούς χώρους και μοναδικές πολυτέλειες.

Αυτά περιλάμβαναν πισίνα με μωσαϊκό πυθμένα που υψωνόταν και γινόταν πίστα χορού, μια παιδική τραπεζαρία σχεδιασμένη και ζωγραφισμένη από τον εικονογράφο Ludwig Bemelmans.

Οι διάσημοι καλεσμένοι

Στο πολυτελές γιοτ είχαν φιλοξενηθεί οι πάντες: η Μαρία Κάλας, πριν τη σχέση της με τον Ωνάση, με τον τότε σύζυγό της Τζιοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι, ο Ουμπέρτο ​​Ανιέλι, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, η Κλημεντίνη Τσόρτσιλ, η Νταϊάνα Τσόρτσιλ, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Τζον Φ. Κένεντι με την Τζάκι Kένεντι, μετέπειτα Ωνάση, η Γκρέτα Γκάρμπο, ο πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό με την Γκρέις Κέλι, ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ, η Εύα Περόν, ο Φρανκ Σινάτρα, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Τζον Γουέιν, η Μέριλιν Μονρό.

Το 1956, ο Ρενιέ Γ΄ και η Γκρέις Κέλι έκαναν στο Christina Ο τη δεξίωση του γάμου τους. Αρκετά χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2019, η Χάιντι Κλουμ και ο κιθαρίστας των Tokio Hotel, Τομ Κάουλιτζ, παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά σε μια εκπληκτική τελετή στο θρυλικό γιοτ.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνδρας ή γυναίκα πάνω στη γη που δεν θα μπορούσε να παρασυρθεί από τον καθαρό ναρκισσισμό που επιδεικνύεται χωρίς ντροπή πάνω σε αυτό το σκάφος», είχε πει ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στον Ωνάση. «Έχω διαπιστώσει ότι αυτό ισχύει», του απάντησε εκείνος χωρίς να παρεξηγηθεί.

Στα χέρια του δημοσίου το Christina O

Ο Ωνάσης κληροδότησε το γιοτ στην κόρη του Χριστίνα, με τη δεύτερη σύζυγό του Τζάκι Κένεντι - Ωνάση, να είναι η επόμενη στη σειρά. Εάν καμία από τις δύο δεν ενδιαφερόταν, το πλοίο θα παραδιδόταν στην ελληνική κυβέρνηση, με την προϋπόθεση ότι θα συντηρούνταν σωστά και θα χρησίμευε ως προεδρικό γιοτ. Μετά τον θάνατο του Ωνάση το 1975, και οι δύο γυναίκες αρνήθηκαν την κληρονομιά.

Η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το όνομα του πλοίου σε Αργώ, αλλά το άφησε στην εγκατάλειψη. Μόνο μία φορά χρησιμοποιήθηκε από πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Χρήστο Σαρτζετάκη. Βγήκε προς πώληση για 16 εκατ. δολ. στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μια απόπειρα αγοράς του 1996 από τον Αμερικανό Αλέξανδρο Μπλάστος, απέτυχε όταν η επιταγή του ακυρώθηκε με αποτέλεσμα αργότερα να καταδικαστεί για απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το πλοίο πωλήθηκε σε δημοπρασία που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση το 1998 στον Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας Τζον Πολ Παπανικολάου, φίλο της οικογένειας Ωνάση. Έδωσε ξανά το όνομα Christina O, προς τιμήν της κόρης του Ωνάση, η οποία είχε πεθάνει το 1988. Μεταξύ Ιανουαρίου 1999 και Απριλίου 2001 έγινε μία σημαντική ανακαίνιση. Ο ναυπηγός Κώστας Καράμπελας προσελήφθη για να ηγηθεί της ανακαίνισης των 50 εκατ. δολαρίων, αναθέτοντας στον αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων Απόστολο Μολινδρή, τον Decon ως υπεύθυνο κατασκευής και το ναυπηγείο Viktor Lenac στην Κροατία την εκτέλεση των εργασιών.

Η Christina O Limited Partnership αγόρασε το γιοτ για 65 εκατ. ευρώ το 2000. Πέρυσι είχε μπει ξανά προς πώληση για πάνω από 80 εκατ. δολάρια ωστόσο πλέον η τιμή της πώλησής του έπεεσε στα 52 εκατ. δολάρια.

