Το MCP Warrior με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο κάνει πρεμιέρα αύριο, Παρασκευή 20 Μαρτίου, στη 01:00, με ένα εκρηκτικό διπλό επεισόδιο.

Το απόλυτο μαχητικό show ανεβάζει κάθε όριο δράσης, έντασης και αδρεναλίνης, προσφέροντας διπλό έπαθλο: 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF από το βασίλειο του Μπαχρέιν, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, που ανοίγει την πόρτα για μία διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης σε δάση, θάλασσα, λίμνες και βουνά με πραγματικούς αγώνες αποκλεισμού MMA. Η πλούσια φύση της Χαλκιδικής μετατρέπεται σε πεδίο μάχης και τα challenges δοκιμάζουν αντοχή, δύναμη, στρατηγική και πειθαρχία, ενώ στο οκτάγωνο (αγωνιστικός χώρος) η επιβίωση δεν επιτρέπει λάθη.

10 κορυφαίοι MMA αθλητές, από διαφορετικές σχολές και διαδρομές ζωής, διεκδικούν τον τίτλο μέσα από σκληρή προπόνηση, έντονη συμβίωση και ακραία σωματική και ψυχική πίεση, και μεταμορφώνονται από αθλητές σε πραγματικούς Warriors.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναλαμβάνει για πρώτη φορά να καθοδηγήσει MMA αθλητές. Με μοναδική ενέργεια, παρουσιάζει μία παραγωγή που κοβεί την ανάσα, προσφέροντας μία συναρπαστική και αληθινή ματιά στον κόσμο των μαχητικών τεχνών, της αντοχής και της επιβίωσης.

