Αυτοί θα είναι οι special guests που θα ανέβουν στη σκηνή της Eurovision 2026 στις δύο βραδιές των ημιτελικών και του τελικού.

Το Μάιο στη Βιέννη αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026, με τη διοργανώτρια χώρα να έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τις τρεις μεγάλες βραδιές του θεσμού.

Οι συμμετέχουσες χώρες, έχουν ήδη ανακοινώσει τα τραγούδια με τα οποία θα βρεθούν στη σκηνή της Eurovision, ενώ πριν από το μεγάλο τελικό, θα προηγηθούν δύο ημιτελικοί από τους οποίους θα προκύψουν και οι τελικές συμμετοχές.

Κάθε χρόνο, πρόσωπα από το παρελθόν και «φίλοι» και παλιοί συμμετέχοντες του θεσμού, ανεβαίνουν στη σκηνή για να βάλουν το κοινό στο ρυθμό της βραδιάς.

Έτσι, ανακοινώθηκαν και φέτος ποιοι θα είναι οι special guests που θα βρεθούν στη Βιέννη.

Μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, έγινε σήμερα γνωστό, Πέμπτη 19 Μαρτίου, ότι στον πρώτο ημιτελικό στη σκηνή θα ανέβει ο Milkshake Man που δεν κατάφερε να προκριθεί στη Eurovision 2025, ωστόσο είχε κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον δεύτερο ημιτελικό στη σκηνή θα ανέβει ο JJ που θα ερμηνεύσει τις νέες του δημιουργίες και θα επανέλθει στη βραδιά του τελικού.

Παράλληλα, στον τελικό θα ανέβουν στη σκηνή οι Lordi, που έφεραν τη νίκη στη Φινλανδία πριν από 20 χρόνια. Η Erika Vikman η εκπρόσωπος της Φινλανδίας από το 2025, η Verka Serduchka και οι Il Volo.

