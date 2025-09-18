Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να περιηγηθούν στο Athens Hub της Foundever και να ανακαλύψουν την εταιρική κουλτούρα και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον της.

Η Foundever®, παγκόσμια ηγέτιδα στην Εξυπηρέτηση Πελατών (CX), διοργανώνει ακόμα μια μοναδική Open Career Day το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 12:00 - 16:00, στα γραφεία της στο κέντρο της Αθήνας (3ης Σεπτεμβρίου 74-78 & Ιουλιανού 33-35, Αθήνα 104 34). Για τρίτη φορά, οι εργαζόμενοι της εταιρείας ανοίγουν τις πόρτες και τις γνώσεις τους σε νέους και νέες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να εξελίξουν την καριέρα τους στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να περιηγηθούν στο Athens Hub της Foundever και να ανακαλύψουν την εταιρική κουλτούρα και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον της. Μέλη των ομάδων του ανθρωπίνου δυναμικού και operations της εταιρείας θα συνομιλήσουν με τους ενδιαφερόμενους και θα τους ενημερώσουν για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που παρέχονται μαζί με τις προοπτικές εκπαίδευσης και εξέλιξης μέσα στην εταιρεία. Παράλληλα, η 3η Open Career Day της Foundever αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικές παρουσιάσεις και σύντομες συνεντεύξεις γνωριμίας για θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR ή να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Έπειτα θα λάβουν email επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους και θα ενημερωθούν για όλες της πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση.

Η Foundever, με περισσότερα από 1.500+ άτομα στην Ελλάδα αλλά και πολύτιμες συνεργασίες παγκοσμίως με αναγνωρισμένες εταιρείες σε ποικίλους κλάδους, προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες και υπηρεσίες σε πάνω από 12 διαφορετικές ξένες γλώσσες. Η εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη στο δυναμικό της εταιρείας, καθώς στο επίκεντρο της δράσης της βρίσκεται η συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων της. Οι διακρίσεις της ως Great Place to Work και Best WorkplaceTM for Women Hellas 2025, επιβεβαιώνουν την δέσμευση αυτή και την κατατάσσουν ως έναν κορυφαίο εργοδότη στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Foundever και την #FoundeverLife και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης συναρπαστικής ομάδας!