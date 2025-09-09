Games
H Foundever Greece ανάμεσα στους κορυφαίους των European Contact Center & Customer Service Awards 2025

Σε όλη την Ευρώπη, έχει αναγνωριστεί σε μια σειρά κατηγοριών, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την αριστεία της εταιρείας ως παγκόσμιο ηγέτη στην εξυπηρέτηση πελατών.

Η Foundever®, παγκόσμια ηγέτιδα στον κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), ανακηρύχθηκε 24 φορές φιναλίστ σε 16 κατηγορίες των European Contact Centre & Customer Service Awards (ECCCSA) 2025, με την Foundever® Greece να διακρίνεται σε 3 από αυτές. Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τις κορυφαίες επιδόσεις της εταιρείας τη φετινή χρονιά, αλλά και τη διαχρονική δέσμευση της στην επιχειρηματική υπευθυνότητα και την καλλιέργεια μιας δυναμικής εταιρικής κουλτούρας που ενδυναμώνει τόσο τους ανθρώπους όσο και τους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, η Foundever Greece, με περισσότερους από 1.500+ εργαζόμενους στην Ελλάδα και συνεργασίες με παγκοσμίως αναγνωρισμένες εταιρείες, έχει προκριθεί ως φιναλίστ στις εξής κατηγορίες:

  • Best New Customer Contact Operation – Foundever Greece & Harman International Industries
  • Most Effective Application of Technology to Enhance the Customer Experience – Foundever Greece & Volkswagen Logpay
  • Most Effective Sales Approach – Foundever Greece & Deutsche Telekom

Ο Αθανάσιος Καρύδης, Country Leader της Foundever στην Ελλάδα, αναφέρει σχετικά: «Είμαστε πολύ περήφανοι που βλέπουμε τον αντίκτυπο της Foundever σε τόσες πολλές χώρες και κατηγορίες των φετινών European Contact Centre & Customer Service Awards, αλλά και ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Foundever Greece βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την αδιάκοπη δουλειά και αφοσίωση της ομάδας μας, να παρέχουμε καθημερινά κορυφαίες και καινοτόμες λύσεις στους πελάτες μας. Οι άνθρωποι μας και οι πελάτες μας είναι στο επίκεντρο της προσπάθειας μας και η συλλογική τους επιτυχία είναι αυτό που μας καθορίζει σήμερα και στο μέλλον».

Με περισσότερους από 800 πελάτες παγκοσμίως, η Foundever είναι η ομάδα πίσω από τις κορυφαίες εμπειρίες εξυπηρέτησης πελατών, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και αυξημένη τεχνογνωσία και τεχνολογία. Υποστηρίζοντας περισσότερες από 9 εκατομμύρια συνομιλίες πελατών καθημερινά, σε περισσότερες από 60 γλώσσες και 45 χώρες, συνδυάζει παγκόσμια δύναμη, ευελιξία και στρατηγική επιχειρηματική προσέγγιση, ενισχύοντας την επιτυχία των συνεργατών της.

Σε όλη την Ευρώπη, η Foundever έχει αναγνωριστεί σε μια σειρά κατηγοριών, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την αριστεία της εταιρείας ως παγκόσμιο ηγέτη στην εξυπηρέτηση πελατών:

• Best New Customer Contact Operation:
Foundever in Málaga, Spain
Foundever UK & National Trust

• Best Use of Data & Insights: Foundever UK Customer Success Team

• Best Supporting Team: Foundever People & change team

• Best BPO Partnership:
Foundever & John Lewis & Partners
Foundever & Panasonic

• Most Effective Application of Technology to Support Operational Excellence:
Foundever EverConnect & EverGPT tools
Foundever use of Maki Recruitment

• Greatest Impact of AI by an Outsourcer: Foundever & Volkswagen Financial Services

• Most Effective Improvement Initiative: Foundever UK Customer Success team

• Greatest Impact of the Voice of the Employee:
Foundever Serbia & Fiverr
Foundever UK
Foundever Romania Voice of the Employee

• Best Employee Experience: Foundever UK Employee Experience

• Best Multilingual Customer Service: Foundever & Nikon

• Best Retail Customer Service into Europe:
Foundever & Sony
Foundever Egypt & eBay

• Outsourced Contact Centre of the Year: Foundever UK

• Best Pan-European Customer Contact Operation:
Foundever & Iberia
Foundever & multinational medical devices and health care company

• Best Customer Experience: Foundever & Assurant

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 25 Νοεμβρίου 2025 στην τελετή απονομής των βραβείων ECCCSA, που θα πραγματοποιηθούν στο Evolution Centre του Λονδίνου. Γιορτάζοντας την 25η επέτειό τους φέτος, τα ECCCSA αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών από οργανισμούς και εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Foundever είναι περήφανη που είναι ο Χορηγός Τεχνολογίας των μεγαλύτερων βραβείων εξυπηρέτησης πελατών της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία ECCCSA εδώ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

