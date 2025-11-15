Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δεν μεταδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα έκανε έναρξη της εκπομπής της η Αγγελική Νικολούλη.

Η δημοσιογράφος ευχαρίστησε τους τηλεθεατές του MEGA και φίλους της εκπομπής για την συμπαράσταση και την κατανόησή τους, καθώς όπως αποκάλυψε «έχασε» την μητέρα της και βρίσκεται σε κατάσταση πένθους.

«Καλησπέρα. Θα ήθελα φίλοι μου τώρα στην αρχή της εκπομπής, να πω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την αγάπη και την συμπαράσταση, αυτές τις δύσκολες μέρες του πένθους γιατί έχασα και την μητέρα μου. Και για τον λόγο αυτόν, δεν άναψαν τα φώτα του Τούνελ την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ όλους θερμά», ανέφερε στο συγκινητικό μήνυμά της η Αγγελική Νικολούλη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8qbw8thwix?integrationId=40599y14juihe6ly}