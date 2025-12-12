Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό ΦΠΑ το 2017 ανερχόταν στο 29%, ενώ το 2023 μειώθηκε στο 11,4%.

Σημαντική βελτίωση καταγράφει για ακόμη μία χρονιά η Ελλάδα στη μείωση του κενού ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από το 2017, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της η ΑΑΔΕ, έχει υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης και έχει περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό ΦΠΑ το 2017 ανερχόταν στο 29%, ενώ το 2023 μειώθηκε στο 11,4%. Η μείωση αυτή αποδίδεται στις συνεχείς παρεμβάσεις, στους εντατικότερους ελέγχους και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση και είσπραξη του φόρου. Παράλληλα, αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω και τα στοιχεία για τα έτη 2021 και 2022, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πτωτική πορεία.

Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση κενού ΦΠΑ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2017–2023, με συνολική πτώση 61%. Μάλιστα, την περίοδο 2022–2023 συγκαταλέγεται στις χώρες που πέτυχαν περαιτέρω μείωση, την ώρα που ο μέσος όρος της ΕΕ παρουσίασε αύξηση. Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα στο σκέλος της απάτης από εξαφανισμένους εμπόρους, όπου η χώρα βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων με τα χαμηλότερα ποσοστά.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών με διψήφιο ποσοστό κενού ΦΠΑ. Η Ρουμανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό, ενώ η Αυστρία το χαμηλότερο. Ωστόσο, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το 2024 δείχνουν περαιτέρω μείωση του κενού ΦΠΑ στο 9%, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η χώρα πλησιάζει πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.