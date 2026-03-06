Όταν μονάδες εικονικού νομίσματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέσα σε ένα διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι, η ανταλλαγή τους με συμβατικά νομίσματα δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.

Άμεσο ενδιαφέρον και για δημοφιλείς πλατφόρμες παιχνιδιών τύπου Roblox, όπου χρησιμοποιούνται εικονικά νομίσματα για αγορές εντός του ψηφιακού περιβάλλοντος, παρουσιάζει η νέα απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-472/24, η οποία εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2026. Το Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι όταν μονάδες εικονικού νομίσματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέσα σε ένα διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι, η ανταλλαγή τους με συμβατικά νομίσματα δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, ενώ δεν μπορούν ούτε να θεωρηθούν «κουπόνια πολλαπλών σκοπών».

Η υπόθεση αφορούσε τη λιθουανική εταιρία MB “Žaidimų valiuta”, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά και μεταπώληση του εικονικού νομίσματος «χρυσός» του online παιχνιδιού Runescape έναντι συμβατικών νομισμάτων. Ύστερα από φορολογικό έλεγχο για την περίοδο 2020-2023, η λιθουανική φορολογική διοίκηση έκρινε ότι οι συγκεκριμένες πράξεις αποτελούν παροχές υπηρεσιών που υπάγονται σε ΦΠΑ και καταλόγισε στην εταιρία τον αναλογούντα φόρο, μαζί με τόκους και πρόστιμο.

Η εταιρία υποστήριξε ότι ο «χρυσός» έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως εικονικό νόμισμα, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον που είχε αναγνωρίσει το ΔΕΕ στην υπόθεση Hedqvist για το bitcoin. Εναλλακτικά, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι οι μονάδες αυτές συνιστούν κουπόνια πολλαπλών σκοπών, οπότε η φορολόγηση δεν θα έπρεπε να γίνει επί ολόκληρης της αξίας πώλησης αλλά μόνο επί του περιθωρίου κέρδους.

Το Δικαστήριο δεν υιοθέτησε αυτή τη θέση. Όπως επισημαίνει, για να εφαρμοστεί η απαλλαγή του άρθρου 135 παράγραφος 1 στοιχείο εʹ της οδηγίας ΦΠΑ, το μη συμβατικό νόμισμα πρέπει να γίνεται δεκτό ως εναλλακτικό μέσο πληρωμής έναντι των συμβατικών νομισμάτων και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μέσο πληρωμής. Στην εξεταζόμενη περίπτωση, όμως, ο «χρυσός» του Runescape μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο μέσα στο ίδιο το παιχνίδι και όχι για την απόκτηση πραγματικών αγαθών ή υπηρεσιών εκτός αυτού. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με εικονικά νομίσματα γενικής χρήσης, όπως το bitcoin.

Παράλληλα, το ΔΕΕ απέρριψε και τον χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου ψηφιακού στοιχείου ως «κουπονιού» κατά το άρθρο 30α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Σύμφωνα με την απόφαση, ο επίμαχος «χρυσός» δεν αποτελεί μέσο που εξασφαλίζει μελλοντική λήψη άλλης υπηρεσίας, αλλά το ίδιο το ψηφιακό όφελος που αποκτά ο παίκτης και χρησιμοποιεί εντός του παιχνιδιού. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε κουπόνι ούτε κουπόνι πολλαπλών σκοπών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με αυτή τη νομική συλλογιστική, το Δικαστήριο κατέληξε ότι η φορολογική βάση πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τον γενικό κανόνα του άρθρου 73 της οδηγίας ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου της αντιπαροχής που λαμβάνεται για την πώληση του εικονικού νομίσματος και όχι μόνο επί της διαφοράς μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης.

Η σημασία της απόφασης υπερβαίνει το Runescape, καθώς αγγίζει συνολικά την οικονομία των in-game currencies σε παιχνίδια και πλατφόρμες όπου οι χρήστες αγοράζουν ψηφιακές μονάδες για πρόσβαση σε λειτουργίες, αντικείμενα ή υπηρεσίες εντός του ίδιου οικοσυστήματος. Γι’ αυτό και η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και για μοντέλα που θυμίζουν παιχνίδια τύπου Roblox, όπου τα εικονικά νομίσματα χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της πλατφόρμας χωρίς να αποκτούν, κατ’ ανάγκη, τον χαρακτήρα γενικού μέσου πληρωμής.