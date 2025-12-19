Συνολική επένδυση της εταιρίας με πάνω από 200.000€ στη μουσική εκπαίδευση, στηρίζοντας τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και συμβάλλοντας ενεργά στην καλλιέργεια των νέων ταλέντων.

Η Lidl Ελλάς, ως θερμός υποστηρικτής των πολιτιστικών δρώμενων της χώρας, βρίσκεται στο πλευρό της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (MOYSA) για 10η συνεχή χρονια, ενισχύοντας το όραμά της για διάδοση της μουσικής και καλλιέργεια νέων ταλέντων.

Από το 2016 έως σήμερα, η Lidl Ελλάς έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 200.000€ στην υποστήριξη της μουσικής εκπαίδευσης και δημιουργίας. Η συνεισφορά αυτή έχει συμβάλει ενεργά στη διοργάνωση συναυλιών και εκπαιδευτικών δράσεων για τα μέλη της ορχήστρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Lidl Ελλάς έχει στηρίξει τη διοργάνωση και συμμετοχή της MOYSA σε περισσότερες από 90 εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Οι δράσεις αυτές έχουν λάβει χώρα σε χώρους πολιτισμού σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Δωδεκάνησα, αλλά και στο εξωτερικό, κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Παράλληλα, η δράση της ορχήστρας έχει επεκταθεί σε νοσοκομεία, ιδρύματα και σχολεία, προσφέροντας μοναδικές μουσικές εμπειρίες στο ευρύ κοινό. Συνολικά, περισσότεροι από 200 νέοι μουσικοί, ηλικίας 8 έως 25 ετών, από τη Βόρεια Ελλάδα και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν συμμετάσχει στις δράσεις αυτές.

Επιπλέον, η εταιρεία στηρίζει σταθερά τη λειτουργία του Θερινού Σχολείου της MOYSA από το 2016. Πρόκειται για ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται ετησίως, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων και την καλλιέργεια της σχέσης τους με τον καλλιτεχνικό κόσμο και τη μουσική δημιουργία.

Με συνέπεια και αφοσίωση, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στον πολιτισμό και να στηρίζει πρωτοβουλίες που εμπνέουν, εκπαιδεύουν και δημιουργούν αξία για την κοινωνία.

Σχετικά με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης MOYSA

H MOYSA δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2015. Είναι μία κοινότητα νέων μουσικών από τη Βόρεια Ελλάδα και άλλες περιοχές της χώρας, ηλικίας 8 έως 25 ετών. Σκοπός της είναι η περαιτέρω εκπαίδευση των μελών της στην ορχηστρική τέχνη και σε συναφείς τομείς, καθώς και η ενδυνάμωση της κοινωνικής ευαισθησίας μέσω της μουσικής. Κύριοι στόχοι της είναι να συμβάλλει στην καλλιτεχνική εξέλιξη ταλαντούχων νέων μουσικών μέσα από συναυλίες, συνεργασίες, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες που αφορούν στην ορχηστρική τέχνη, καθώς και να αναπτύξει το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις.