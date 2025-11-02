Ο Λεξ ανέβηκε στην σκηνή για να τραγουδήσει στη Θεσσαλονίκη. Φωνές και συνθήματα στο Καυτανζόγλειο.

Αποθεώθηκε ο ΛΕΞ στη χθεσινή του συναυλία στη Θεσσαλονίκη.

Το Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου σε ένα τεράστιο υπαίθριο block party.

Η συναυλία αρχικά είχε ανακοινωθεί για τις 18 Οκτωβρίου, αλλά λόγω αναβολής μεταφέρθηκε για την 1η Νοεμβρίου.

Η αλλαγή ημερομηνίας όχι μόνο δεν επηρέασε το ενδιαφέρον, αλλά προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση.

Την προηγούμενη ημέρα, η διοργανώτρια εταιρεία άνοιξε επιπλέον εισιτήρια online και στα ταμεία, τα οποία εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Χιλιάδες άνθρωποι- υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τις 45.000- έσπευσαν να δουν τον ΛΕΞ, σε μια συναυλία που είχε συζητηθεί εδώ και εβδομάδες.

Αν και οι πόρτες άνοιξαν στις 16:00, το πλήθος είχε αρχίσει να συρρέει από νωρίς. Από τις 12:00 είχε στηθεί ένα άτυπο warm-up σημείο κοντά στο στάδιο, με μουσική, μπύρες και συνεχείς αφίξεις κόσμου, δίνοντας την αίσθηση φεστιβάλ πριν καν ξεκινήσει το live.

Γύρω στις 20:00, λίγο πριν ανέβει ο ΛΕΞ, στη σκηνή εμφανίστηκαν μέλη της πρωτοβουλίας «March to Gaza», τα οποία ευχαρίστησαν δημόσια τον καλλιτέχνη για τη στήριξη και τη στάση που έχει κρατήσει.

