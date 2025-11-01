Ο ΛΕΞ είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς hip hop καλλιτέχνες της γενιάς του, επιτυγχάνοντας mainstream επιτυχία μέσα από τα προσωπικά του πρότζεκτ.

Το Σάββατο (01.11.2025) ο ΛΕΞ έδωσε ακόμα μία συναυλία στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, με πλήθος θαυμαστών του να τον αποθεώνει στο Καυτανζόγλειο στάδιο.

Ο γνωστός ράπερ κατάφερε να γεμίσει τον χώρο, με περισσότερα από 45.000 άτομα να είναι εκεί για να τον απολαύσουν live.

Ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του και γινόταν μία παρέα, ενώ η σκηνή είχε πάρει – στην κυριολεξία – φωτιά.

Υπενθυμίζεται πως, η συναυλία, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 18 Οκτωβρίου, είχε αναβληθεί λόγω «δυσμενών καιρικών συνθηκών» και «βεβαρημένου αθλητικού προγράμματος» του σταδίου, σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία Dynasty. Παρά την αναβολή, το ενδιαφέρον όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά κορυφώθηκε.

Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας, δεκάδες χιλιάδες fans έσπευσαν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους. Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν τόσο μεγάλη, που προστέθηκαν επιπλέον θέσεις γενικής εισόδου, οι οποίες εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αποψινή συναυλία αποτελεί συνέχεια μιας σειράς sold out του ράπερ, με πιο χαρακτηριστική εκείνη της 28ης Ιουνίου 2025, όταν έδωσε το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ, με πάνω από 60.000 κόσμο.

Ο ΛΕΞ έκανε το ντεμπούτο του το 1999 με το συγκρότημα Βόρεια Αστέρια, γίνοντας πρωτοπόροι της ραπ μουσικής στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα πιο σημαντικά underground γκρουπ της χώρας.

Τα άλμπουμ τους «Χαλαρά» (2003) και «Χαλαρότερα» (2004) θεωρούνται κλασικά.

Ως παράπλευρο πρότζεκτ, το 2007, ο ΛΕΞ συνεργάστηκε με τον fellow Vor. Rapper, Μικρός Κλέφτης, και δημιούργησαν τους Anapoda Kapela, ένα ραπ ντουέτο που έκανε αίσθηση με κλασικά κομμάτια όπως το «Ο Τυπάς Που Δεν Πας».

Το 2014 γνώρισε νέα ύψη επιτυχίας κυκλοφορώντας το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του «Ταπεινοί Και Πεινασμένοι». Το άλμπουμ ζωγραφίζει ζωντανές εικόνες της αστικής πραγματικότητας, συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό αργό flow του ΛΕΞ με ακατέργαστους στίχους, προσελκύοντας τεράστια αναγνώριση λίγο μετά την κυκλοφορία του.

Σε λίγους μήνες, ο ΛΕΞ έγινε θέμα συζήτησης στην Ελλάδα, καθώς κάθε κομμάτι του άλμπουμ ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές στις περισσότερες πλατφόρμες χωρίς προώθηση από τα mainstream μέσα.

Το επόμενο άλμπουμ του, «2XXX», κυκλοφόρησε το 2018, συνεχίζοντας την τεράστια επιτυχία του και μετρά πολλές συναυλίες με sold-out εισιτήρια, φτάνοντας στο αποκορύφωμα τον Ιούνιο του 2019, όταν ο ΛΕΞ έγινε ο πρώτος solo hip-hop καλλιτέχνης που εμφανίστηκε σε κοινό άνω των 10.000 στην πρωτεύουσα της χώρας.

Πρόσφατα, με επιτυχίες όπως τα «Τίποτα Στον Κόσμο» και «Όχι Σήμερα», που έγιναν χρυσά και πλατινένια, ο ΛΕΞ θεωρείται ευρέως ως ο Νο1 hip hop καλλιτέχνης της Ελλάδας και αγαπημένος του κοινού.

Τον περασμένο Νοέμβριο, στις 22 Νοεμβρίου 2024 κυκλοφόρησε το τέταρτο προσωπικό άλμπουμ του με τίτλο «Γ.Τ.Κ.». Ο τίτλος είναι αρτικόλεξο για τη φράση «Για Την Κουλτούρα».

Το άλμπουμ αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία του ΛΕΞ, όντας το άλμπουμ του με τις περισσότερες ακροάσεις.