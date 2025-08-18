Άννα Τσουκαλά: Για πρώτη φορά μαμά η 50χρονη ηθοποιός

Η ηθοποιός, Άννα Τσουκαλά πλέει σε πελάγη ευτυχίας, κρατώντας στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, ύστερα από προσευχές.

Η Άννα Τσουκαλά, όπως έκανε γνωστό, έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδάκι σε ηλικία 50 ετών. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, που έγινε γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη, «Μην μου λες αντίο», όπου ενσάρκωνε τη «Μελέκ», έχει αποκαλύψει πως έμεινε έγκυος ύστερα από προσευχή χρόνων.

Η ευχάριστη είδηση, έγινε γνωστή ύστερα από δημοσίευση που έκανε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο γιο της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της. Ενώ οι διαδικτυακοί της φίλοι, έσπευσαν να μοιράσουν ευχές.

Η δημοσίευση της ηθοποιού μέσα από το μαιευτήριο

Η εγκυμοσύνη της να κύλησε ομαλά ενώ η ίδια φαίνεται ιδιαίτερα ευτυχισμένη. Η ηθοποιός μάλιστα, επέλεξε να αφήσει λιτή την λεζάντα με την οποία συνόδευσε την φωτογραφία με τη χαρμόσυνη είδηση. Συμπλήρωσε μόλις μια μπλε και κόκκινη καρδιά εκδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο την ευτυχία της.

{https://www.instagram.com/p/DNaukWLIDcU/?utm_source=ig_embed}

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί, πως η Άννα Τσουκαλά, σε συνέντευξή της στο παρελθόν είχε δηλώσει: «Με βοήθησε η προσευχή και ο Θεός, προσευχόμουν 4 ώρες κάθε μέρα για 10 χρόνια για το ψυχουλάκι μου. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου γιατί τα τελευταία 10 χρόνια μένω στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Αφήσαμε ό,τι κάναμε και διαλέξαμε τον γυναικολόγο μας, τον κ. Πάντο. Η πρώτη εξωσωματική απέτυχε, μετά προσπάθησα για μία δεύτερη αλλά δεν ήμουν καλά ψυχολογικά.

Το ’93 ο πατέρας μου, ο Ανδρέας Τσουκαλάς σκοτώθηκε για να σώσει έναν άγγελο. Σκεφτήκαμε να ονομάσουμε το μωρό Ανδρέα – Άγγελο».

Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί πως η ηθοποιός σπούδασε την υποκριτική στις σχολές Μαίρης Βογιατζή–Τράγκα και Καρόλου Κουν και έγινε ευρέως γνωστή μέσω της σειράς «Μην μου λες αντίο» το 2004. Έκτοτε έχει λάβει μέρος σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, ενώ έχει ενσαρκώσει στο παρελθόν την «Καλυψώ» στην «Οδύσσεια» υπό την σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέρη, στη σκηνή του Ηρώδειο.