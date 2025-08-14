Games
Αντρέας Γεωργίου: Για πρώτη φορά πατέρας ο ηθοποιός - Η ανακοίνωση στο κρουαζιερόπλοιο

Αντρέας Γεωργίου: Για πρώτη φορά πατέρας ο ηθοποιός - Η ανακοίνωση στο κρουαζιερόπλοιο Φωτογραφία: Instagram, Screenshot/ @georgiou82
Ο ηθοποιός πλέει σε πελάγη ευτυχίας! Ετοιμάζονται με τη σύντροφό του να γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Είναι γεγονός πως ο ηθοποιός Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, διανύουν την πιο όμορφη περίοδο στην κοινή τους ζωή, ενώ αναμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό της κόρης τους.

Αναλυτικότερα λοιπόν, το ζευγάρι, ενώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη με τα δεσμά του γάμου, ύστερα από μια πολλά έτη κοινής πορείας, ενώ ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον καρπό του έρωτά τους. Στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! μάλιστα, αποκάλυψαν το πώς έμαθαν ότι περιμένουν παιδί στη μέση του ωκεανού.

Ο ηθοποιός μετράει αντίστροφα για να υποδεχτεί την κόρη του, στο πλευρό της αγαπημένης του Σιμώνη Χριστοδούλου.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το ζευγάρι αποκάλυψε πως δεν ήταν προγραμματισμένη η εγκυμοσύνη και πως είχαν δηλώσει μεταξύ τους πως θα υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί «όποτε συμβεί». Παρ’ όλα αυτά όπως έγινε γνωστό, οι δυο τους, έμαθαν για την εγκυμοσύνη όσο βρίσκονταν σε κρουαζιερόπλοιο.

Ο γιος της Σίσσυς Χρηστίδου «έκλεισε» τα 17: Το πάρτι και οι συγκινητικές ευχές

Τα 5 χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά με εξαιρετικά υψηλό IQ

Πώς η ημερομηνία γενεθλίων σας επηρεάζει την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με την επιστήμη

«Είμαστε μέσα σε αυτό το τεράστιο κρουαζιερόπλοιο. Αν και η Σιμώνη δεν τρώει πολύ, είχε ανακαλύψει ένα μέρος που έφτιαχναν μπέργκερ και ήθελε κάθε μέρα να πηγαίνουμε εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντρέας Γεωργίου, με την αγαπημένη του να συμπληρώνει: «Εν τω μεταξύ, δεν έτρωγα ποτέ μπέργκερ μέχρι τότε».

«Έχω καταλάβει ότι έχει αρχίσει να τρώει παραπάνω. Φτάνουμε στο σημείο, να έχω φάει το μισό μπέργκερ, εκείνη να έχει τελειώσει πριν από εμένα μαζί με όλες τις πατάτες και μου λέει, «τώρα ήταν μερίδα αυτό;». Κι εκεί της απαντάω, «νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα τεστ εγκυμοσύνης». Κατεβαίνουμε στο επόμενο λιμάνι του Βιετνάμ, δε μπορώ να συνεννοηθώ, δε βρίσκω φαρμακείο», ομολόγησε ο ηθοποιός για να συνεχίσει:

«Χρησιμοποιώ τον μεταφραστή του Google για να εξηγήσω τι ψάχνουμε. Με τα πολλά, βρίσκουμε ένα τεστ, όχι σαν τα δικά μας, πανάρχαιο, με κάτι λωρίδες και αυτοκόλλητα. Βγαίνει θετικό. Και έχουμε μείνει να κοιτάμε ο ένας τον άλλον και να λέμε, “είμαστε σε μια καμπίνα στη μέση του Ωκεανού”. Καταλαβαίνεις ότι τώρα πρέπει να περιμένω να φτάσει 18 η μικρή για να της κάνω αντίποινα που μας χάλασε το μήνα του μέλιτος. Κάτι θα σκεφτώ, της το φυλάω», είπε χιουμοριστικά.

Τέλος, η Σιμώνη Χριστοδούλου, δεν δίστασε να ομολογήσει πως οι ναυτίες είχαν έρθει νωρίτερα: «Εγώ θυμάμαι να έχω έτσι κι αλλιώς ναυτίες, να είμαστε σε αυτό το πλοίο με τα κύματα να φτάνουν τα 6-7 μέτρα, να μη μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι και ο Αντρέας να πηγαινοέρχεται, να τρώει, να πίνει, να κάνει σπα και να του λέω, «σε μισώ»!

Η Finos Film θυμάται τον Μάνο Κατράκη, μέσα από ξεχωριστές ερμηνείες του (Βίντεο)

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Τα 6 πράγματα που δεν μπορείτε να κρύψετε από τα παιδιά σας: Πάντα τα καταλαβαίνουν

Το ΚΚΕ «αποχαιρετά» την ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή

