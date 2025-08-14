Ο γιος της Σίσσυς Χρηστίδου «έκλεισε» τα 17: Το πάρτι και οι συγκινητικές ευχές

Το πάρτι γενεθλίων και οι συγκινητικές ευχές της Σίσσυς Χρηστίδου στον πρωτότοκο γιο της.

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς γιόρταζε ο πρωτότοκος γιος της, Φίλιππος Ραφαήλ Μαραντίνης.

Ο έφηβος που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, έγινε την Τετάρτη 17 ετών και η διάσημη παρουσιάστρια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια.

«Ψυχή μου… 17 χρόνια μαμά σου και μόλις μπήκες στον τελευταίο χρόνο που θα διανύσεις σαν παιδί…

Χρόνια σου πολλά αστέρι μου.. γεμάτα φως σαν αυτό που γεμίζεις τις ζωές μας…

Σαγαπω με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις..», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα μοιράστηκε, μέσω του Instagram, μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι που του ετοίμασε στη Χαλκιδική, όπου παραθερίζουν αυτό το διάστημα.

Από το υλικό που δημοσίευσε φάνηκε ότι ο Φίλιππος δεν έσβησε κεράκια μόνο σε μία τούρτα, αλλά σε τρεις διαφορετικές!

{https://www.instagram.com/p/DNTzTEws3bm/?igsh=MWx2bW1rYTg3bWF6OA%3D%3D}