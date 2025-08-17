Games
Γέννησε η Γεωργία Παράσχου: Για πρώτη φορά πατέρας ο Ολυμπιονίκης Παύλος Καγιαλής

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου: Για πρώτη φορά πατέρας ο Ολυμπιονίκης Παύλος Καγιαλής Φωτογραφία: Instagram
Το ζευγάρι υποδέχτηκε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις 13 Απριλίου στο Δημαρχείο Αθηνών.

Η Γεωργία Παράσχου και ο Ολυμπιονίκης Παύλος Καγιαλής έγιναν για πρώτη φορά γονείς, καλωσορίζοντας στον κόσμο τον γιο τους, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στην Ιστιοπλοΐα το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο και η ιδρύτρια της εθελοντικής οργάνωσης Humanity Greece είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις 13 Απριλίου στο Δημαρχείο Αθηνών.

Λίγους μήνες αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, ο οποίος ήρθε λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Με ανάρτησή της στα social media, η Γεωργία Παράσχου μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε, αλλά και τον ερχομό του γιου τους.

Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εγκυμοσύνη της, αλλά και μέσα από το νοσοκομείο. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αυτός ο 15Αύγουστος θα μείνει για πάντα χαραγμένος στην καρδιά μας. Γεμάτος συγκίνηση, δυσκολίες και απρόοπτα, με το πιο φωτεινό δώρο που θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, το μωρό μας. (...) Σας ευχαριστούμε από καρδιάς όλες/ους/α για τις υπέροχες ευχές που μας έδωσαν τόση δύναμη και αγάπη».

{https://www.instagram.com/p/DNc48ddq9Fk/}

