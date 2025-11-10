Η μαμά κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο αγοράκι της μετά από έναν περιτειώδη τοκετό εν μέσω κακοκαιρίας.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας ετοιμόγεννης από την Καλαμάτα, η οποία κατευθυνόταν εν μέσω κακοκαιρίας προς το Νοσοκομείο Άργους για να γεννήσει, αλλά εγκλωβίστηκε στον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτας-Τρίπολης-Κορίνθου λόγω της έντονης βροχόπτωσης και πλημμυρών που έκλεισαν τον δρόμο.

Ένα παρακείμενο ρέμα υπερχείλισε, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας και ουρές χιλιομέτρων. Η ετοιμόγεννη, μαζί με τον σύζυγό της, μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου λίγο αργότερα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η ανάρτηση της Αστυνομίας

{https://www.facebook.com/gadppeloponnisou/posts/pfbid02s1v9Lq2p6YSMsSgbM6SyiWGLkMWc9jo7VKqzKQayPiATBT9HTXo1dJuyC8Epkppl}