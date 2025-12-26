Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης με drones και σκύλους.

Τρεις ορειβάτες αγνοούνται στα Βαρδούσια Όρη από χθες το πρωί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι τρεις είχαν προγραμματισμένη ορειβατική διαδρομή ξεκινώντας από τον Αθανάσιο Διάκο, αλλά «όταν μπήκαν στο ορειβατικό μονοπάτι η επικοινωνία χάθηκε μαζί τους», όπως αναφέρουν συγγενείς τους.

Οι προσπάθειες να επικοινωνήσουν μέσω κινητού απέτυχαν, καθώς «έχει χαθεί το στίγμα και δεν υπήρχε η δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί τους».

Ένας από τους συγγενείς τους, που τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση αργά χθες το βράδυ, ενημέρωσε ότι δεν έχει επαφή με τους τρεις ορειβάτες. Πηγές της Πυροσβεστικής επισημαίνουν ότι δύο από τους αγνοούμενους είναι έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή παραμένει δύσβατη και επικίνδυνη.