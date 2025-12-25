Με αυτή την ανάρτηση, η παρουσιάστρια έστειλε τις ευχές της στους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας στη λεζάντα: «Με αγάπη και Χρόνια Πολλά!».

Η Ελένη Μενεγάκη παραμένει κοντά στο κοινό της μέσω των social media, μοιράζοντας αυθόρμητα στιγμιότυπα από τη ζωή της μακριά από τα πλατό.

Το βράδυ της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Στη φωτογραφία, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά και χαμογελαστό, φορώντας σκούφους του Άγιου Βασίλη, ενώ η ίδια έδωσε μια παιχνιδιάρικη πινελιά στην εικόνα, επεξεργάζοντάς τη σε pop art αισθητική.

{https://www.instagram.com/p/DSqT1_pDf4B/?utm_source=ig_embed}