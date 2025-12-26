Οι αρχές δεν κατονόμασαν το σκάφος ούτε έδωσαν άλλα στοιχεία για τη σημαία του πλοίου.

Το Ιράν συνέλαβε ξένο τάνκερ κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ στον Κόλπο, λέγοντας ότι μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου, όπως μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν το σκάφος ούτε έδωσαν άλλα στοιχεία για τη σημαία του πλοίου. Δήλωσαν ότι 16 αλλοδαποί μέλη του πληρώματος τέθηκαν υπό κράτηση κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το τάνκερ συνελήφθη την Τετάρτη.

Το Ιράν, το οποίο έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών επιδοτήσεων και της πτώσης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, δίνει μάχη για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων που διεξάγεται από ξηράς προς γειτονικές χώρες και από θαλάσσης προς αραβικές χώρες του Κόλπου.