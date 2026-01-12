Ο Αμερικανός πρόεδρος... ενοχλήθηκε από τις δηλώσεις του CEO της ExxonMobil κι απειλεί τώρα να την αφήσει εκτός Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να εμποδίσει την ExxonMobil να επενδύσει στη Βενεζουέλα, αφού ο διευθύνων σύμβουλος της πετρελαϊκής χαρακτήρισε τη χώρα «μη επενδύσιμη» κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, με τουλάχιστον 17 ακόμη στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν και απομάκρυναν από την εξουσία τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντάρεν Γουντς είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η Βενεζουέλα θα πρέπει να αλλάξει τη νομοθεσία της προτού μπορέσει να αποτελέσει ελκυστική επενδυτική ευκαιρία.

«Δεν μου άρεσε η απάντηση της Exxon», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον την Κυριακή. «Πιθανότατα θα κρατήσω την Exxon εκτός. Δεν μου άρεσε η απάντησή τους. Το παίζουν πολύ πονηροί».

Οι επιφυλακτικές δηλώσεις του Γουντς αναδείχθηκαν γρήγορα σε πρώτο θέμα, υπονομεύοντας τις ελπίδες του Λευκού Οίκου να δημιουργήσει δυναμική από την εμπλοκή του με τα πιο προβεβλημένα στελέχη της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η Exxon, η ConocoPhillips και η Chevron – οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου στις ΗΠΑ – υπήρξαν επί δεκαετίες οι πιο προβεβλημένοι εταίροι της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, PDVSA.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κυβέρνηση του εκλιπόντος προέδρου Ούγκο Τσάβες εθνικοποίησε τη βιομηχανία μεταξύ 2004 και 2007 και, ενώ η Chevron διαπραγματεύτηκε συμφωνίες συνεργασίας με την PDVSA, η ConocoPhillips και η Exxon αποχώρησαν από τη χώρα και κατέθεσαν σημαντικές προσφυγές λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις, η Βενεζουέλα οφείλει σήμερα συνολικά πάνω από 13 δισ. δολάρια στην ConocoPhillips και την Exxon για τις απαλλοτριώσεις.

Ο Γουντς είπε στον Τραμπ την Παρασκευή: «Μας έχουν κατασχέσει τα περιουσιακά μας στοιχεία δύο φορές, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι η επιστροφή μας για τρίτη φορά θα απαιτούσε αρκετά σημαντικές αλλαγές σε σχέση με όσα έχουμε δει ιστορικά».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon ανέφερε ότι η εταιρεία χρειάζεται την εισαγωγή ανθεκτικών επενδυτικών εγγυήσεων, ενώ θα πρέπει ακόμη να μεταρρυθμιστεί ο νόμος περί υδρογονανθράκων της χώρας.

«Αν εξετάσουμε τα νομικά και εμπορικά σχήματα και τα θεσμικά πλαίσια που ισχύουν σήμερα στη Βενεζουέλα, είναι μη επενδύσιμη», είπε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς, δήλωσε στον Τραμπ ότι η εταιρεία του είναι ο μεγαλύτερος μη κρατικός πιστωτής της Βενεζουέλας και ζήτησε αναδιάρθρωση του χρέους και ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της PDVSA.

Ο Τραμπ είπε ότι η ConocoPhillips θα πάρει πίσω μεγάλο μέρος των χρημάτων της, αλλά ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν «με καθαρό μητρώο». «Δεν πρόκειται να κοιτάξουμε τι έχασαν κάποιοι στο παρελθόν, γιατί αυτό ήταν δικό τους φταίξιμο», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του θα αποφασίσει ποιες εταιρείες θα επιτραπεί να δραστηριοποιηθούν στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

«Συνεργάζεστε απευθείας μαζί μας. Δεν συνεργάζεστε καθόλου με τη Βενεζουέλα», είπε. «Δεν θέλουμε να συνεργαστείτε με τη Βενεζουέλα».

Το Σάββατο, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να εμποδίσει δικαστήρια ή πιστωτές να κατάσχουν έσοδα που συνδέονται με την πώληση βενεζουελάνικου πετρελαίου και τηρούνται σε λογαριασμούς του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.