Δεν είναι σαφές αν ή πόσα θύματα υπάρχουν, ούτε εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια ή όχι.

Ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υποστήριξης στους διαδηλωτές στο Ιράν, μετέδωσε χθες Κυριακή ο τηλεοπτικός σταθμός KNBC, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC News.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου ενημέρωσης, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και συμμετείχαν σε πορεία στο Γουέστγουντ, προάστιο του Λος Άντζελες.

{https://x.com/Rightanglenews/status/2010499587367108791?s=20}

«Ο οδηγός (ένας ενήλικας άνδρας) έχει τεθεί υπό κράτηση εν αναμονή περαιτέρω έρευνας για το περιστατικό», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Μάικ Μπλαντ.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον οδηγό να δέχεται γροθιές καθώς μια ομάδα ανθρώπων προσπαθούσε να τον βγάλει έξω από το φορτηγό.

Το FBI συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για να προσδιορίσει το κίνητρο του οδηγού, σύμφωνα με τον εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Εσάιλι.

{https://www.instagram.com/reel/DTZRTwrkRP8/?utm_source=ig_embed}