Με οριακή πλειοψηφία η απόφαση για τον ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Ένοχος με οριακή πλειοψηφία κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και απόπειρα βιασμού δύο γυναικών, τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Έτσι, ο 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης, παρά την καταδικαστική απόφαση, έφυγε ελεύθερος από την αίθουσα του δικαστηρίου με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Αντίστοιχη ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως.

Κατά πλειοψηφία το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, όχι όμως και αυτό του σύννομου βίου, που επίσης είχε ζητήσει.

Ανάμεικτα ήταν τα συναισθήματα στο ακροατήριο, με το άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης. Δάκρυα χαράς και ανακούφισης για τις δύο καταγγέλλουσες και κλάματα από τη σύζυγο του 43χρονου η οποία δεν είχε φύγει λεπτό από το πλευρό του.

«Δεν έχω τίποτα πια, θα πουλήσω το σπίτι μου, μου τελείωσαν τα λεφτά τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η ιστορία. Έχω δυο γονείς άρρωστους, δεν το άντεξαν όλο αυτό» είπε ο 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Αμφιβολίες για την ενοχή του από τρία μέλη του δικαστηρίου

Μειοψηφία στην απόφαση, ωστόσο, ήταν τόσο ο πρόεδρος όσο και δύο ένορκοι, οι οποίοι δεν φαίνεται να πείστηκαν για την ενοχή του.

Απαλλακτική και η εισαγγελέας

Αμφιβολίες, εξάλλου, είχε εκφράσει και η εισαγγελέας της έδρας, στην αγόρευσή της, προτείνοντας την απαλλαγή του, καθώς έκρινε πως υπάρχουν «κενά και αντιφάσεις» στις καταγγελίες σε βάρος του, οι οποίες ενισχύονταν από την απουσία ευρημάτων και ιατροδικαστικών εκθέσεων, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που είχε παρέλθει από τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Η εισαγγελική λειτουργός είχε αμφισβητήσει μάλιστα την αξιοπιστία των μαρτύρων, σημειώνοντας πως προκύπτουν ερωτηματικά για τη στάση τους. «Γιατί δεν διατήρησαν το μόνο αποδεικτικό στοιχείο που είχαν; Την τηλεφωνική ομολογία, που όπως μας είπαν, είχαν από τον κατηγορούμενο; Τη συνομιλία που παραδέχονταν όπως μας είπαν τα εγκλήματα για τα οποία τον κατήγγειλε; Οι γονείς της καταγγέλλουσας είναι νομικοί», ανέφερε μεταξύ άλλων στην αγόρευσή της η εισαγγελέας.

43χρονος ηθοποιός: «Για όλα φταίνε οι φασαίοι»

Στην απολογία του ο ίδιος ο 43χρονος κατηγορούμενος είχε πει πως για όλα φταίνε οι «φασαίοι» που υποστηρίζουν τις καταγγέλλουσες. «Δεν είναι τυχαίο ότι όλους αυτούς εδώ τους λένε φασαίους τώρα είναι η φάση του metoo και εδώ μέσα είναι όλοι φασαίοι. Εγώ όμως δεν πάω με τη φάση, πάω με τα πιστεύω μου και τις αξίες μου… Όλο αυτό έγινε για το metoo, ήθελαν τη λάμψη και μου κατέστρεψαν τη ζωή», ισχυρίστηκε ο ηθοποιός, ο οποίος υποστήριξε πως οι άδικες καταγγελίες σε βάρος του κατέστρεψαν την ζωή και την καριέρα του.

Ανάμεσα στους μάρτυρες κατηγορητηρίου στη δίκη ήταν και η σύζυγος του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος ήταν παρών σε πολλές συνεδριάσεις του δικαστηρίου.