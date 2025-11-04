Η Ισμήνη αρρωσταίνει και η Αριάδνη τρομοκρατείται

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στη «Γη της Ελιάς».

Η Ιουλία ενημερώνει την Αθηνά ότι πουλάει τις μετοχές της εταιρείας και αποφασίζει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ισπανία, αφήνοντας πίσω της τα πάντα.

Η Αθηνά συναντιέται με τον Τζον και οι δυο τους προσπαθούν να μιλήσουν ανοιχτά για όσα τους χώρισαν, με την ελπίδα να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Παράλληλα, η Ισμήνη δεν αισθάνεται καλά και η Αριάδνη γίνεται υπερβολικά περιποιητική, προσπαθώντας να την προστατέψει από το παραμικρό.

Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα μείνει μαζί με τον Στέφανο, όμως εκείνος αντιδρά έντονα και ξεσπά με οργή.

Ο Κουράκος στήνει παγίδα στον τοκογλύφο που εκβίαζε τη Φρύνη και καταφέρνει να τον συλλάβει, δίνοντας τέλος στην απειλή που τη βασάνιζε.

Ο Δημοσθένης επιστρέφει στο σπίτι, αλλά αντιλαμβάνεται αμέσως πως η Ασπασία δεν προτίθεται να κάνει ότι τίποτα δεν συνέβη καθώς η στάση της είναι ψυχρή και απόμακρη.