Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στη «Γη της Ελιάς».
Η Ιουλία ενημερώνει την Αθηνά ότι πουλάει τις μετοχές της εταιρείας και αποφασίζει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ισπανία, αφήνοντας πίσω της τα πάντα.
Η Αθηνά συναντιέται με τον Τζον και οι δυο τους προσπαθούν να μιλήσουν ανοιχτά για όσα τους χώρισαν, με την ελπίδα να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.
Παράλληλα, η Ισμήνη δεν αισθάνεται καλά και η Αριάδνη γίνεται υπερβολικά περιποιητική, προσπαθώντας να την προστατέψει από το παραμικρό.
Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα μείνει μαζί με τον Στέφανο, όμως εκείνος αντιδρά έντονα και ξεσπά με οργή.
Ο Κουράκος στήνει παγίδα στον τοκογλύφο που εκβίαζε τη Φρύνη και καταφέρνει να τον συλλάβει, δίνοντας τέλος στην απειλή που τη βασάνιζε.
Ο Δημοσθένης επιστρέφει στο σπίτι, αλλά αντιλαμβάνεται αμέσως πως η Ασπασία δεν προτίθεται να κάνει ότι τίποτα δεν συνέβη καθώς η στάση της είναι ψυχρή και απόμακρη.