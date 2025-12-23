Το νοσταλγικό reunion του «Παρά Πέντε» είναι γεγονός!

Όλοι οι πρωταγωνιστές του «Παρά Πέντε» συγκεντρώθηκαν για μία ακόμη φορά για το πιο νοσταλγικό reunion της μικρής οθόνης.

Ο Σπύρος, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα και ο Φώτης, ένωσαν τις δυνάμεις τους για μία ακόμη φορά και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα επετειακό επεισόδιο, γεμάτο με αναμνήσεις και έντονες στιγμές συγκίνησης.

Το επετειακό επεισόδιο, προβάλλεται σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega, ενώ δεν έλειπαν η αναφορές σε όσους «έφυγαν».

Παρ’ όλα αυτά, σκοπός του επεισοδίου είναι να επανέλθουν στο νου, εικόνες του παρελθόντος και να επαναφέρουν στο σήμερα, τις πιο αστείες στιγμές της σειράς.

«Παρά Πέντε» - 20 χρόνια μετά

Να σημειωθεί, πως κατασταλτικός παράγοντας για το 50ο επεισόδιο, ήταν το κοινό, ενώ στα πλαίσια των όσων ζητήθηκαν ήταν να επανέλθει στο παρόν η σκηνή όπου η Ζουμπουλία «θρηνούσε» τον έρωτά της για τον Θωμά.

Στα πλαίσια λοιπόν του επεισοδίου, η Ζουμπουλία, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ανέλαβε να αναβιώσει τη σκηνή όπου τραγουδούσε σκαρφαλωμένη πάνω στο δέντρο.

Η διαφορά ήταν αισθητή, καθώς στο σήμερα, αντί για δέντρο, η ηθοποιός ήταν σκαρφαλωμένη πάνω σε σκάλα, μέσα στο πλατό.

«Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη. Ούτε μετά από χρόνια», αναφέρει η λεζάντα της σχετική δημοσίευσης.

{https://www.instagram.com/p/DSnnAODiEr9/}