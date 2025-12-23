Ο πρωθυπουργός της Λιβύης ανακοίνωσε ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ και τα άλλα τέσσερα μέλη της αντιπροσωπείας σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλι Αχμέντ αλ-Χαντάντ σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά. Νεκρά είναι και τα άλλα τέσσερα μέλη της αντιπροσωπείας της χώρας, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος- που μετέφερε πέντε άτομα και είχε τριμελές πλήρωμα- συνετρίβη στην περιοχή Χαϊμάνα, στην επαρχία της Άγκυρας, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια και εντοπίστηκαν τα συντρίμμια. Το Falcon 50, που εκτελούσε πτήση από την Άγκυρα προς την Τρίπολη, ζήτησε αναγκαστική προσγείωση σε περιοχή της Άγκυρας, όμως στη συνέχεια χάθηκε κάθε επαφή με αυτό.

{https://x.com/anadoluagency/status/2003545803546329304}

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων είναι νεκρός, όπως και τα άλλα τέσσερα μέλη της αντιπροσωπείας που ταξίδευαν μαζί τους, ανάμεσά τους ο επικεφαλής του επιτελείου Στρατού.

Σε ανάρτηση, ο Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά ανέφερε ότι με βαθιά θλίψη και οδύνη ενημερώθηκε για τον θάνατο του Α/ΓΕΕΘΑ της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλι Αχμέντ αλ-Χαντάντ. Στη συντριβή του αεροσκάφους σκοτώθηκαν και τα άλλα τέσσερα μέλη της αντιπροσωπείας της χώρας που είχε ταξιδέψει στην Τουρκία: ο αρχηγός του επιτελείου Στρατού, Αλ- Φιτούρι Γκαρμπέελ, ο διευθυντής του οργανισμού στρατιωτικών κατασκευών, Μαχμούντ Αλ Κουτάουι, ο σύμβουλος του Α/ΓΕΕΘΑ, Μοχάμαντ Αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του γραφείου Τύπου, Μοχάμαντ Ομάρ Αχμέντ Ματζούμπ.

Η απώλεια είναι μεγάλη, καθώς ήταν άνδρες που «υπηρέτησαν τη χώρα με αφοσίωση» και αποτελούσαν «παράδειγμα πειθαρχίας, ευθύνης και εθνικής δέσμευσης», ανέφερε ακόμα στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης.

Ο Λίβυος στρατηγός πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρκία σήμερα, Τρίτη, έπειτα από πρόσκληση του ομολόγου του, Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου και συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

{https://x.com/tcsavunma/status/2003413031741472839}

«Τα συντρίμμια του αεροσκάφους που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη εντοπίστηκαν από δυνάμεις της χωροφυλακής μας 2 χλμ. νότια του χωριού Κεσίκαβακ, στην περιοχή Χαϊμάνα», ανέφερε σε νεότερη ανάρτηση ο Γερλίκαγια.

{https://x.com/AliYerlikaya/status/2003556541308583999}

Η στιγμή της συντριβής

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή της συντριβής του ιδιωτικού αεροσκάφους, το οποίο είχε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα.

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003552117676736545}

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003561237989544253}

Τα τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες από τις έρευνες στην περιοχή όπου συνετρίβη το αεροπλάνο.

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003566053599940612}

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003558017846116771}

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003557231288287712}

Ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση προτού χαθεί από τα ραντάρ

Το Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας στις 20:10 το βράδυ της Τρίτης, με προορισμό την Τρίπολη. Η επικοινωνία χάθηκε στις 20:52, ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών στην πρώτη ανάρτησή του.

Το αεροσκάφος ζήτησε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα, όμως στη συνέχεια δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το Falcon 50, ανέφερε ο Γερλίκαγια.

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003567148241944690}

{https://x.com/flightradar24/status/2003552906520182798}

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες, ανάμεσά τους ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ- Χαντάντ, έγραψε ακόμα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

{https://x.com/AliYerlikaya/status/2003543900099657762}

Όπως μετέδωσε ο σταθμός NTV, τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειχναν ότι αεροσκάφη εκτρέπονταν εκτός του αεροδρομίου Εσένμπογκα της Άγκυρας την ίδια ώρα που διακόπηκε η επικοινωνία με το συγκεκριμένο τζετ.

Live εικόνα από το CNN Turk

{https://x.com/cnnturk/status/2003493317166731569}