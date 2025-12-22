Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο μεγάλος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 για καλό σκοπό.

Σήμερα, ο ΑΝΤ1 ενώνεται με τους τηλεθεατές του και δηλώνει δυνατά: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ», μέσα από έναν Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης για τα παιδιά.

Μια μέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο την ενίσχυση του έργου των μη κερδοσκοπικών σωματείων Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και το Make-A-Wish Ελλάδος, που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Από το πρωί έως τα μεσάνυχτα, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 έχουν ενώσει τις φωνές και τις καρδιές τους σε μια κοινή προσπάθεια για να προσφέρουμε όλοι μαζί ό,τι χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν με ασφάλεια, αγάπη και ελπίδα.

Η αγάπη των τηλεθεατών μετατρέπεται σε πράξη. Το κοντέρ του Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1 δείχνει ήδη 520.000 ευρώ, χάρη στη συγκινητική συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα.

Τα στούντιο του ΑΝΤ1 έχουν γεμίσει από το πρωί με καλεσμένους, χαμόγελα και δυνατά μηνύματα αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά έχει δύναμη όταν γίνεται συλλογικά.

Η ημέρα θα κορυφωθεί με τη SPECIAL LIVE ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ, που θα ξεκινήσει στις 20:00 και την οποία θα παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό, ο αγαπημένος παρουσιαστής θα υποδεχτεί καλλιτέχνες, παρουσιαστές και δημοσιογράφους, για να στείλουν όλοι μαζί το ηχηρό μήνυμα αυτής της ξεχωριστής συλλογικής δράσης για τη στήριξη των παιδιών.

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 είναι ένα μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο. Με την υποστήριξη όλων μας, μπορούμε να γεμίσουμε τις καρδιές τους με ζεστασιά, χαμόγελο και όνειρα.

Ας ανοίξουμε όλοι μαζί την αγκαλιά μας και ας προσφέρουμε για να νιώσουν όλα τα παιδιά ασφαλή, αγαπημένα και γεμάτα ελπίδα για το μέλλον.