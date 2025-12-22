Η στιγμή της αποκάλυψης έφτασε στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»…
Ο Θεόφιλος απειλεί να καταστρέψει την Ζωή…
Ο Άγγελος αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι στους εμβρόντητους Καλλιγά, το παρελθόν έρχεται στο φως και στα μάτια του σαστισμένου Ορφέα.
Η Άννα αναζητά ένα χέρι βοήθειας μέσα στο αρχοντικό αλλά μάταια.
Η Σοφία δοκιμάζει το πικρό ποτήρι που της προσφέρει ο Άγγελος.
Ο Χάρης εκμεταλλεύεται την ανησυχία της Κατερίνας προκειμένου να φτάσει εκεί που καιρό προσπαθεί.
Η Φωτεινή αρχίζει να ανησυχεί με την απουσία του Λευτέρη όμως η κυρα-Λένη την καθησυχάζει.
Η Ζωή οδηγείται σε μια οδυνηρή μα αναγκαία αναμέτρηση με τη Νικαίτη.
Ο Άγγελος έχει μία ακόμα έκπληξη για Θεόφιλο και Ορφέα δείχνοντας τους πως από δω κι εμπρός ο πόλεμος θα είναι αμείλικτος.
Ο Ευριπίδης θα σταθεί ασπίδα για την Ζωή στη νέα προσπάθεια του Θεόφιλου εναντίον της.
Ένα λάθος του Άγγελου ταράζει τη Φωτεινή.
«Να μ’ αγαπάς», μη χάσετε τα συναρπαστικά τελευταία επεισόδια του 2025!
Σήμερα και αύριο στις 20:00.