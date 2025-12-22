«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Η στιγμή της αποκάλυψης έφτασε στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»…

Ο Θεόφιλος απειλεί να καταστρέψει την Ζωή…

Ο Άγγελος αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι στους εμβρόντητους Καλλιγά, το παρελθόν έρχεται στο φως και στα μάτια του σαστισμένου Ορφέα.

Η Άννα αναζητά ένα χέρι βοήθειας μέσα στο αρχοντικό αλλά μάταια.

Η Σοφία δοκιμάζει το πικρό ποτήρι που της προσφέρει ο Άγγελος.

Ο Χάρης εκμεταλλεύεται την ανησυχία της Κατερίνας προκειμένου να φτάσει εκεί που καιρό προσπαθεί.

Η Φωτεινή αρχίζει να ανησυχεί με την απουσία του Λευτέρη όμως η κυρα-Λένη την καθησυχάζει.

{https://www.youtube.com/watch?v=R_mxGlrqcu8}

Η Ζωή οδηγείται σε μια οδυνηρή μα αναγκαία αναμέτρηση με τη Νικαίτη.

Ο Άγγελος έχει μία ακόμα έκπληξη για Θεόφιλο και Ορφέα δείχνοντας τους πως από δω κι εμπρός ο πόλεμος θα είναι αμείλικτος.

Ο Ευριπίδης θα σταθεί ασπίδα για την Ζωή στη νέα προσπάθεια του Θεόφιλου εναντίον της.

Ένα λάθος του Άγγελου ταράζει τη Φωτεινή.

Η στιγμή της αποκάλυψης έφτασε… Οι μάσκες πέφτουν και ο Άγγελος Μανιάτης αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα…

{https://www.youtube.com/watch?v=iKtaWomBeNU}

«Να μ’ αγαπάς», μη χάσετε τα συναρπαστικά τελευταία επεισόδια του 2025!

Σήμερα και αύριο στις 20:00.