Ένα άκρως χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε σήμερα στο αέρα του «Buongiorno».

Άναυδος έμεινε την Τρίτη 17 Μαρτίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», όταν η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος του αποκάλυψαν ότι σχεδιάζουν να πάνε για κυνήγι μανιταριών.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο σεφ έφερε τη δική του γευστική πρόταση στο πλατό της εκπομπής μαγειρεύοντας μπολονέζ μανιταριών. Με αφορμή τη μαγειρική η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Καλαμπάκα με τον φίλο και συνεργάτη της, προκειμένου να ζήσουν την εμπειρία της αναζήτησης τρούφας.

Οι τρεις τους σχολίασαν το θέμα με έντονη χιουμοριστική διάθεση, με την παρουσιάστρια να αναφέρεται στις ενδυματολογικές της επιλογές για την εξόρμηση, δίνοντας έμφαση στις... μπότες της

Με αυθορμητισμό και έντονη διάθεση για χιούμορ, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αντέδρασε λέγοντας:

«Μα την Παναγία, φέτος δεν έχω βρίσει καθόλου, εντάξει, παιδιά, έχω κρατηθεί. Δεν γίνεται τώρα με τις μαλ@#$ μεσημεριάτικα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

