Φαρμακερές ατάκες στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές αποκάλεσε «κ. Αποστολάκη» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρώην υπουργός Γεωργίας, Αλέξανδρος Κοντός, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι γιατί είπε για εσάς καλά λόγια η κ. Αποστολάκη», σχολίασε υπομειδιώντας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία πάντως τρόλαρε τον μάρτυρα, αποκαλώντας τον «κ. Ψηλέ… ».

Βεβαίως ο κ. Κοντός, λύθηκε από τα γέλια. Οι δυο τους πάντως κοντραρίστηκαν εφ’ όλης της αγροτικής ύλης, κυρίως όταν ρωτούσε επιμόνως η πρόεδρος της Πλεύσης για «τις αγροτικές επιδοτήσεις που λαμβάνει ο πρωθυπουργός ενώ δεν είναι ενεργός αγρότης», με τον πρώην υπουργό να πιθανολογεί πως επρόκειτο περί του «δικαιώματος της αγρανάπαυσης».

Η Ζωή Κωνσαντοπούλου πάντως, δεν παρέλειψε να δώσει συνέχεια και στην κόντρα της με την αντιπρόεδρο της επιτροπής, Μαρίας Συρεγγέλα την οποία αποκάλεσε «κ. Σεμερτζίδου». Η Μαρία Συρεγγέλα που έχει καταθέσει αγωγή εις βάρος της προέδρου της Πλεύσης, έκλεισε τη συνεδρίαση απαξιώνοντας να απαντήσει.

Σ.Σ.