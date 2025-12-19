Τα χρήματα από την Ευρώπη θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην άμυνα της Ουκρανίας έναντι στη Ρωσία και, εάν τελειώσει ο πόλεμος, στην ανοικοδόμηση της χώρας του είπε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την απόφαση των ηγετών της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για τη έγκριση της χρηματοδότησης ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς την ως «μήνυμα προς τους Ρώσους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως το δάνειο αυτό σαφώς βοηθά την Ουκρανία και στέλνει «ένα μήνυμα στους Ρώσους ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστεί η μάχη, επειδή υποστηριζόμαστε οικονομικά» και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αντίσταση στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά δεν θα προέλθουν από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια.

Κατά την επίσκεψή του στην Βαρσοβία, όπου συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, σημείωσε πως το ταξίδι του «ανοίγει ένα νέο, ακόμη πιο ουσιαστικό στάδιο» στις σχέσεις μεταξύ των χωρών.

«Σχέσεις όχι μόνο μεταξύ γειτόνων, αλλά μεταξύ δύο ευρωπαϊκών στοιχείων χωρίς τα οποία δεν θα υπήρχε ελευθερία και αξιόπιστη ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη μας», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Όπως είπε οι δυο τους συζήτησαν για την ασφάλεια της Ευρώπης καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η ουκρανική ανεξαρτησία και η πολωνική ανεξαρτησία αποτελούν τα θεμέλια που επιτρέπουν σε κάθε έθνος στο δικό μας μέρος της Ευρώπης να ζει ελεύθερα - χωρίς την κυριαρχία της Μόσχας», είπε ο Ζελένσκι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε, να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για την υπεράσπιση της Ευρώπης και των εθνών μας».

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2001986848378249372}

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι δεν συμμερίζεται την εντύπωση ότι η Πολωνία αποκλείεται ορισμένες φορές από τις συζητήσεις για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και επισήμανε πως τα χρήματα από την Ευρώπη θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην άμυνα της Ουκρανίας έναντι στη Ρωσία και, εάν τελειώσει ο πόλεμος, στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σημείωσε πως είναι κρίσιμο τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη να παραμείνουν παγωμένα και πρόσθεσε πως είναι εξίσου σημαντικό η Ρωσία να μην επωφεληθεί από τον επιθετικό της πόλεμο. Κάλεσε επίσης τις πολωνικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της χώρας του.

«Χωρίς την ανεξαρτησία μας, η Μόσχα αναπόφευκτα θα έρθει για την Πολωνία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουμε, είναι σημαντικό να υπάρχετε εσείς, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν η Ουκρανία και η Πολωνία και είναι σημαντικό να σταθούμε ενωμένοι», είπε και πρόσθεσε πως η Ουκρανία έχει πολλά να μοιραστεί με την Πολωνία, βασιζόμενη στην εμπειρία της από τον πόλεμο με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών ασφαλείας για τον τρόπο αντιμετώπισης των ρωσικών drones μετά την μεγάλης κλίμακας εισβολή του Σεπτεμβρίου στον πολωνικό εναέριο χώρο. Κλείνοντας κάλεσε τον Ναβρότσκι να επισκεφθεί την Ουκρανία.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2002033149396615522}