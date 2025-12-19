Τρίτη και Τετάρτη οι βροχερές μέρες, αναλυτικά η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου για τον καιρό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αλλάζει ο καιρός στη χώρα μας καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της μετεωρολόγου Νικολέτας Ζιακοπούλου, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει αστάθεια και βροχές από το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησο και το νότιο Αιγαίο, ενώ η Βόρεια Ελλάδα θα μείνει σχεδόν εκτός των έντονων φαινομένων. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, κυρίως από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το πρωί της Κυριακής. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι μουντός με πιθανότητα ασθενών βροχών από το Σάββατο το απόγευμα.

Παραμονές Χριστουγέννων με χιόνι στα ορεινά

Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα την Τρίτη και θα επεκταθούν σταδιακά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ την Τετάρτη, ανήμερα των καλάντων, αναμένονται φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με επικράτηση νοτιάδων. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ήπιες, χωρίς έντονο κρύο, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df29648450g9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με καλοκαιρία τα Χριστούγεννα 2025 αλλά με παλτό η Πρωτοχρονιά

Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λιγότερες βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας σε πολλές περιοχές, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες για εορταστικές εκδηλώσεις και οικογενειακές εξόδους. Προς την Πρωτοχρονιά, σταδιακά θα επικρατήσει πιο χειμερινό μοτίβο, με πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-5 βαθμούς και τιμές πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή. Τα χιονοδρομικά κέντρα ενδέχεται να δουν ενίσχυση των χιονοπτώσεων, ενώ το κρύο θα σημαδέψει την τελευταία εβδομάδα του 2025.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df27hdki889l?integrationId=40599y14juihe6ly}