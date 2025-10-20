Η χυδαία επίθεση του Κ. Βελόπουλου «ανέβασε τις μετοχές» του βουλευτή στο κομματικό ακροατήριο.

Στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με πολίτες στα Μελίσσια, το Σάββατο, ο σταρ ήταν ο βουλευτής βόρειου τομέα Β Αθήνας της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης. Οπως μεταφέρουν στη στήλη, παρατηρητές που βρίσκονταν «στο πεδίο», ο πρώην υπουργός δέχθηκε αμέτρητα αιτήματα για μια selfie και βρισκόταν από αγκαλιά σε αγκαλιά.

Η χυδαία επίθεση που του έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μέσα στη Βουλή φαίνεται ότι λειτούργησε υπέρ του. «Σώζεις την τιμή της παράταξης απέναντι στην ακροδεξιά» του είπε μια ηλικιωμένη κυρία και εκείνος τη φίλησε στο μέτωπο.

Α.Σ.