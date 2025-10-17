Καταδικαστικές δηλώσεις αλλά καμία κύρωση στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για τις χυδαιότητες εναντίον του Δ.

Στο ελληνικό κοινοβούλιο έχουν συμβεί πολλές ακρότητες, ειδικά τον καιρό που μπαινόβγαιναν οι Χρυσαυγίτες. Αλλά και στα ταραγμένα μνημονιακά χρόνια, με τους Αγανακτισμένους έξω από τη Βουλή, η ένταση είχε αρκετές φορές ξεπεράσει το μέτρο.

Αλλά και μετά το πέρασμα στην μεταμνημονιακή κανονικότητα, δεν λείπουν τα προσβλητικά για την ελληνική δημοκρατία επεισόδια εντός κοινοβουλίου και γίνονται, άλλοτε με επιτυχία άλλοτε όχι, προσπάθειες να κρατηθούν τα προσχήματα.

Πρόσφατα, παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από επεισόδιο με τον προεδρεύοντα, βουλευτή του ΚΚΕ, Γ. Λαμπρούλη.

Στην περίπτωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου δεν υπήρξε καμία θεσμική αντίδραση. Οι χυδαιότητές του απέναντι στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη επέφεραν μόνο δηλώσεις αποδοκιμασίας και απολύτως καμία κύρωση.

Παρόλο που η τοξικότητα της επίθεσής του προκάλεσε σοκ, ο Κυρ. Βελόπουλος μπορεί να συνεχίσει ανενόχλητος στο ίδιο σκοτεινό μονοπάτι. Η απαράδεκτη συμπεριφορά του δεν έχει συνέπειες για τον ίδιο - μόνο για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό.

