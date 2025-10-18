«Τέτοιες συμπεριφορές επιτείνουν την επικίνδυνη απαξίωση του πολιτικού κόσμου στα μάτια της κοινωνίας» επισημαίνει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: «Η επίθεση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, από το βήμα της Βουλής, κατά του βουλευτή της ΝΔ, Δ. Καιρίδη, είναι απολύτως καταδικαστέα.

Οι χυδαίοι χαρακτηρισμοί και οι υπαινιγμοί κατά οποιουδήποτε, δεν έχουν θέση ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε στον δημόσιο διάλογο. Τέτοιες συμπεριφορές επιτείνουν την επικίνδυνη απαξίωση του πολιτικού κόσμου στα μάτια της κοινωνίας.

Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου, οφείλουν πρώτα απ' όλα να απομονώνουν τελεσίδικα τέτοιες συμπεριφορές στο εσωτερικό των δικών τους κομμάτων, κι όχι να επαναφέρουν στις θέσεις τους – όπως π.χ. έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης με τον Δ. Κυριαζίδη – εκείνους που επιδεικνύουν απαράδεκτες συμπεριφορές και επιτίθενται χυδαία στους πολιτικούς τους αντιπάλους».