Οι μαθητές θα γιορτάσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου με αφιερωματικές σχολικές γιορτές, τι ισχύει για τις απουσίες.

Οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία και στη γνώριμη ρουτίνα των μαθημάτων μετά την τετραήμερη ανάπαυλα από τις σχολικές εργασίες για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Πλέον έχουν μπροστά στους λιγότερο από 20 μέρες για να γιορτάσουν την επόμενη σχολική αργία που συνοδεύεται από την διεξαγωγή γιορτής. Ο λόγος για την επέτειο του Πολυτεχνείου 2025 που φέτος «πέφτει» την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται εξασφαλίζει τριήμερη ανάπαυλα άνευ μαθημάτων για τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Βέβαια σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευκρινιστεί ρητά και κατηγορηματικά ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία και συμμετοχή των μαθητών στην σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο.

Σιγά σιγά τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα ξεκινήσουν τις προετοιμασίες για την σχολική γιορτή που σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα διεξαχθεί ανήμερα τις 17η Νοεμβρίου. Φέτος συμπληρώνονται 52χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβρη του 1973 με την μαθητική κοινότητα να καλείται για ακόμη μια χρονιά να τιμήσει δεόντος τους φοιτητές και την νέα γενιά που σήκωσαν το ανάστημά τους κατά της Χούντας και αγωνίστηκαν για την καθιέρωση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Παραδοσιακά στο πλαίσιο των σχολικών γιορτών οι μαθητές θα παρουσιάσουν ποιήματα, τραγούδια, αφήγηση χρονικών, θεατρικά δρώμενα και αφιερωματικές εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Οι μαθητές μέσα από αυτές τις γιορτές καλούνται να έρθουν σε επαφή και να γνωρίοσυν το χρονολογικό ιστορικό των γεγονότων, τα γεγονότα της εξέγερσης των φοιτητών από την 14η Νοεμβρίου 1973 μέχρι το αποκορύφωμα της, τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου αλλά και τα τεκταινόμενα μέχρι την πτώση του καθεστώτος.

Οι μαθητές θα πάνε κανονικά στα σχολεία χωρίς τσάντες, θα τηρηθεί παρουσιολόγιο και εν συνεχεία θα παρακολουθήσουν στην αίθουσα εκδηλώσεων της σχολικής μονάδας το πρόγραμμα της γιορτής που έχει ετοιμαστεί. Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά το Ολοήμερο Πρόγραμμα και η Πρωινή Υποδοχή δε θα λειτουργήσουν ενώ η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει μετά την δίωρη γιορτή. Αντίστοιχα θα τηρηθεί παρουσιολόγιο σε Γυμνάσια και Λύκεια με τις απουσίες της μέρας για ακόμη μια φορά να θεωρούνται αδικαιολόγητες.