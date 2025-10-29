Η Σοφία Ζαχαράκη δεσμεύτηκε ότι η Γ φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/11 με τους εκπαιδευτικούς να μιλούν για εμπαιγμό και για κενά που αγγίζουν συνολικά τις 8000.

Το χρονοδιάγραμμα για τη Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ανακοινώνοντας ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Νοεμβρίου, με στόχο να καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά στα σχολεία της χώρας.

Όπως ανέφερε, «οι αλλαγές στο δημογραφικό και τα περισσότερα είδη σχολείων επέδρασαν στη διαδικασία κάλυψης των κενών», επισημαίνοντας ότι, με νέες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, προχωρά η τρίτη και τελευταία φάση προσλήψεων για τη φετινή σχολική χρονιά. Η υπουργός υπογράμμισε ότι περίπου 3.500 θέσεις εκπαιδευτικών παραμένουν κενές, οι οποίες θα καλυφθούν σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, η παράλληλη στήριξη αυξάνεται με αλματώδη ρυθμό, καθώς η ανάγκη για ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο. Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ακόμη ότι ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς έχει διοριστεί μετά το 2020, γεγονός που όπως είπε–«αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευση της κυβέρνησης για την ανανέωση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση».

Μάλιστα σύμφωνα με την Υπουργό στα σχολεία υπηρετούν περίπου 36.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με το Υπουργείο να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις ανάγκες, ώστε η νέα φάση προσλήψεων να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων.

Σφοδρές αντιδράσεις για την καθυστέρηση της Γ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών

Η αλλαγή στο αρχικό χρονοδιάγραμμα προσλήψεων των αναπληρωτών που αρχικά είχε προαναγγελθεί για αρχές Νοεμβρίου και πλέον σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας μετατίθεται μέχρι τις 15 του μήνα έχει εξοργίσει την εκπαιδευτική κοινότητα που κάνει λόγο για εμπαιγμό με φόντο τα περισσότερα από τα 5.000 κενά στην Πρωτοβάθμια.

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα η επίθεση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας από το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Π.Ε., κατηγορώντας την υπουργό για κοροϊδία και εμπαιγμό απέναντι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, καθώς –όπως τονίζουν– η Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών παραπέμπεται στις καλένδες. Παρά τις δεσμεύσεις για ολοκλήρωση της διαδικασίας στα τέλη Οκτωβρίου, η υπουργός ανακοίνωσε νέα μετάθεση στα μέσα Νοεμβρίου, τη στιγμή που τα κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ξεπερνούν τις 5.000, και συνολικά στις δύο βαθμίδες αγγίζουν τις 8.000 σημειώνουν. Το Δίκτυο κάνει λόγο για πολιτική επιλογή που οδηγεί σε συγχωνεύσεις τμημάτων, περικοπές ολοήμερων προγραμμάτων και καταστολή κινητοποιήσεων εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών, αντί για ουσιαστική ενίσχυση των σχολείων.

«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ξεπέρασε τον εαυτό της»

«Η φετινή σχολική χρονιά βρίσκει τα σχολεία υποστελεχωμένα, με το Υπουργείο να διαθέτει όλα τα στοιχεία των κενών και να επιλέγει συνειδητά να μην τα καλύπτει», σημειώνει το Αυτόνομο Δίκτυο, τονίζοντας ότι οι δύο πρώτες φάσεις προσλήψεων κάλυψαν λιγότερους αναπληρωτές από τις πραγματικές ανάγκες και από πέρυσι. Επιχειρήθηκε η κατασυκοφάντηση συναδελφισσών που έκαναν χρήση άδειας ανατροφής, για να δικαιολογηθούν οι μειωμένες προσλήψεις. Προωθούνται συγχωνεύσεις τμημάτων στα τέλη Οκτωβρίου, με 25 μαθητές ανά τάξη, σε παλαιά κτήρια. Η κυβέρνηση αντί να στελεχώσει τα σχολεία, στέλνει ΜΑΤ και χημικά σε διαμαρτυρόμενους γονείς και εκπαιδευτικούς.

«Καμία αύξηση στους μισθούς»

Η Υπουργός Παιδείας, σύμφωνα με το Δίκτυο, «ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για αυξήσεις μισθών στους εκπαιδευτικούς». Την ίδια ώρα, τονίζεται, «η κυβέρνηση προτιμά τις φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές και τα σκάνδαλα πλουτισμού ημετέρων, αντί να στηρίξει οικονομικά το δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του». Τα αιτήματα του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών Π.Ε. αφορούν κάλυψη όλων των πραγματικών κενών με μόνιμους διορισμούς, αμεση ολοκλήρωση της Γ’ φάσης προσλήψεων και κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, καμία συρρίκνωση ολοήμερων προγραμμάτων, εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών.

Το Δίκτυο καταλήγει ότι θα συμβάλει «καθοριστικά και μαχητικά» στη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών, απέναντι –όπως αναφέρει– «στην κυβέρνηση των περικοπών και της υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης».