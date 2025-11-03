Με επίκεντρο το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας οι μαθητές θα δώσουν το παρών σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις σε Αρχαία Ολυμπία και Καλλιμάρμαρο.

Ενόσω οι μαθητές μετράνε αντίστροφα για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη που δημιουργεί ένα οριζόντιο τριήμερο ξεκούρασης χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στην σχολική γιορτή, ακόμα δύο ευκαιρίες για ανάπαυλα από τα μαθήματα είναι στα σκαριά λόγω....Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι «τυχεροί» μαθητές που θα χάσουν μάθημα λόγω Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Δύο νέες ημέρες χωρίς μαθήματα φέρνει η εγκύκλιος – κάλεσμα που στάλθηκε στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026». Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στις 26 Νοεμβρίου στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στους εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, με σκοπό τη διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας και την καλλιέργεια των αξιών του Ολυμπιακού Πνεύματος, καλούνται οι σχολικές μονάδες να συμμετάσχουν ενεργά στις δύο αυτές σημαντικές εκδηλώσεις που συνδέουν την Ελλάδα με το παγκόσμιο Ολυμπιακό Κίνημα.

Ειδικότερα, τα Δημοτικά και Γυμνάσια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή για την Τελετή Αφής της Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου, ενώ τα σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για την Τελετή Παράδοσης της Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου.

Όπως διευκρινίζεται, δεν πρόκειται για σχολική αργία ή αναστολή μαθημάτων, αλλά για εκπαιδευτικές δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις τελετές, να γνωρίσουν την ιστορία και τις αξίες του Ολυμπισμού και να συμμετάσχουν σε πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα που ενισχύουν το Ολυμπιακό πνεύμα. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και με ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων. Για τη συμμετοχή απαιτείται η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), ενώ οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Υποχρεωτική είναι επίσης η παρουσία εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας γιατρού σε δράσεις εκτός σχολείου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση μαθητών χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η συμμετοχή των μαθητών σε αυτές τις δύο σημαντικές εκδηλώσεις της Ολυμπιακής Φλόγας θα απολαύσουν μία σχολική ημέρα χωρίς τσάντα και μαθήματα, αφιερωμένη στις αξίες του Ολυμπισμού, της συμμετοχής και της ειρήνης. Mέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στις δύο αυτές εκδηλώσεις οι μαθητές θα χειροκροτήσουν την Ολυμπιακή Φλόγα στέλνοντας το μήνυμα της ειρήνης, της φιλίας και της συναδέλφωσης των λαών, στους κατοίκους όλου του πλανήτη. Οι αξίες του αθλητισμού και του Ολυμπισμού, μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, μέσω πρωτοβουλιών που προωθούν το διάλογο, τη συμφιλίωση, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό.