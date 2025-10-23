Η 28η Οκτωβρίου φέτος φέρνει χαμόγελα τετραημέρου χωρίς μαθήματα για τους μαθητές.

Μια τετραήμερη «ανάσα» ξεκούρασης χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στο σχολείο την προσεχή Δευτέρα 27 Οκτωβρίου περιμένει τους μαθητές, καθώς η φετινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου «πέφτει» Τρίτη. Μάλιστα αυτό το τετραήμερο αναμένεται να είναι και το τελευταίο για τους μαθητές το 2025 δεδομένου ότι καμία άλλη οριζόντια σχολική αργία ή εορτή δεν δημιουργεί ημερολογιακά συνθήκες τετραήμερης αποχής από τα σχολικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των σχολικών μονάδων τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας οι μαθητές την Δευτέρα καλούνται να δώσουν υποχρεωτικά το παρών στις σχολικές γιορτές για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου καθώς το πρωτόκολλο θα τηρηθεί και οι απόντες μαθητές θα λάβουν απουσίες που μάλιστα θα είναι και αδικαιολόγητες.

Ειδικότερα, παραμονές της εθνικής γιορτής οι μαθητές θα τιμήσουν την ιστορική επέτειο του «ΟΧΙ» μέσα από σχολικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στο έπος του 1940, με τραγούδια, ποιήματα, χορωδίες και θεατρικά δρώμενα που αναδεικνύουν το μήνυμα της ελευθερίας και της ενότητας. Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας, προσφέροντας έτσι στους μαθητές ένα τετραήμερο διάλειμμα (25 έως 28 Οκτωβρίου) πριν επιστρέψουν και πάλι στα μαθήματα.