Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στα σχολεία όλων των βαθμίδων ενόψει του εορτασμού της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου. Παραδοσιακά η σχολική γιορτή για το έπος του 1940 θα πραγματοποιηθεί παραμονές της επετείου και ανήμερα της γιορτής της ελληνικής σημαίας ήτοι την Δευτέρα 27 του μήνα. Εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές του δήμου Θεσσαλονίκης που λόγω του τριπλού εορτασμού τόσο για την απελευθέρωση της πόλης όσο και για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου πολιούχου της πόλης, θα κάνουν την σχολική τους γιορτή την προσεχή Παρασκευή 24 Οκτώβρη.

Το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να στείλει στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας την εγκύκλιο για το πώς θα διεξαχθούν οι σχολικές εκδηλώσεις. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές όλων των βαθμίδων υποχρεούνται να παραστούν στις σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου. Η απουσία από αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις θεωρείται αδικαιολόγητη και καταχωρείται κανονικά στο παρουσιολόγιο. Η διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων ορίζεται τουλάχιστον στις δύο διδακτικές ώρες για τα Γυμνάσια και Λύκεια, ενώ στα Δημοτικά Σχολεία καθορίζεται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία και έπαινοι στους μαθητές που διακρίθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές. Η ώρα αποχώρησης καθορίζεται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, με ευθύνη τους να ενημερώσουν εγκαίρως τους γονείς και κηδεμόνες.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι μαθητικές γιορτές πρέπει να αναδεικνύουν τα νοήματα, τις αξίες και τους συμβολισμούς της 28ης Οκτωβρίου. Μέσα από τραγούδια, αφιερωματικά δρώμενα και μαθητικές παραστάσεις τα σχολεία καλούνται να υμνήσουν τη σημαία, το ακλόνητο ελληνικό φρόνημα, τη σκληρότητα του πολέμου αλλά τη σημασία του αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία των σημερινών γενιών. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις σχολικές γιορτές αποτελεί υποχρέωση για όλους τους μαθητές, και η αδικαιολόγητη απουσία μπορεί να έχει συνέπειες στη φοίτησή τους. Οι μαθητικές εκδηλώσεις προς τιμήν της 28ης Οκτωβρίου κορυφώνονται ανήμερα της Εθνικής Επετείου με την παρέλαση των μαθητών με χαρά, υπερηφάνεια και καμάρι υψώνοντας τις ελληνικές σημαίες.

