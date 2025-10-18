Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για την 28η Οκτωβρίου — κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Θεσσαλονίκη: Η πόλη για την οποία έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια, η πόλη με τον λευκό τον πύργο, την πλούσια ιστορία και την ομορφιά, η συμπρωτεύουσα της Ελλάδας με τον Θερμαϊκό. Μια πόλη με ψυχή!

Η Θεσσαλονίκη, αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πρωτεύουσα της Κεντρικής Μακεδονίας, ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά και ιστορικά κέντρα του τόπου.

Υπήρξε σημαντική πόλη στη ρωμαϊκή, βυζαντινή και οθωμανική περίοδο, έχει πλούσια εβραϊκή κληρονομιά και είχε κομβικό ρόλο στην Αντίσταση, στους βαλκανικούς πολέμους και στην απελευθέρωση του 1912.

Μερικά από τα κυριότερα αξιοθέατα είναι ο Λευκό Πύργος, η Ροτόντα, η Καμάρα, ο Άγιος Δημήτριος και η Μονή Βλατάδων, που αποτελούν σημαντικά δείγματα της βυζαντινής περιόδου στην πόλη.

Θεωρείται η καρδιά των φοιτητών, με το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, να φιλοξενούν τα όνειρα χιλιάδων νέων κάθε χρόνο.

Είναι αλήθεια λοιπόν, πως η Θεσσαλονίκη, είναι δύσκολο να μην αγαπηθεί, ενώ αν βρεθείτε εκεί μια φορά, θα ζητήσετε να επιστρέψετε και πάλι, για να απολαύσετε τη ζωή και το παραδοσιακό φαγητό, με την μπουγάτσα και τα πολίτικα γλυκά, να δίνουν ακόμα ένα στοιχείο για την ταυτότητά της.

Έτσι λοιπόν, με 80% πληρότητα, η Θεσσαλονίκη, αποτελεί το «κέντρο» για την 28η Οκτωβρίου και έναν προορισμό που οι περισσότεροι επιλέγουν για να τιμήσουν την εθνική επέτειο της χώρας, καθώς η πόλη, έχει άμεση σχέση με τα όσα έλαβαν χώρα το ’40.

Οι παρελάσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι κάτι περισσότερο από καθηλωτικές, καθώς προσφέρουν στον τόπο μια ιδιαίτερη αίγλη, με την στρατιωτική παρέλαση να ξεχωρίζει.

Η πόλη ντύνεται στα γαλανόλευκα και οι δρόμοι γεμίζουν με κόσμο και ζωντανεύει και πάλι, καθώς οι πλατείες γεμίζουν με κόσμο και τα μεγάφωνα εκπέμπουν το παλμό του ’40.

Παράλληλα, τον Οκτώβρη, ο καιρός στη Θεσσαλονίκης παραμένει ήπιος, ιδανικός για βόλτες στην παραλία, στα κάστρα και στην Άνω Πόλη, ενώ το ταξίδι εκεί, ακριβώς την ημέρα της επετείου, αποκτά έναν άκρως εκπαιδευτικό και παράλληλα ψυχαγωγικό χαρακτήρα.