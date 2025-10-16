Ο μαγευτικός προορισμός κοντά στην Αθήνα, εκεί όπου η πόλη «χάνεται» και απλώνεται η φύση!

Τίποτα δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με μια σύντομη απόδραση σε κάποιον από τους πιο κοντινούς αλλά και οικονομικούς προορισμούς στην Αθήνα, εκεί όπου η φύση «αγκαλιάζει» το τοπίο, ενώ παράλληλα, τα φώτα της πόλης συνεχίζουν να «παίζουν» στους δικούς τους ρυθμούς.

Παράλληλα, είναι καλό να σημειωθεί, πως κάποια εκδρομή για να χαρακτηριστεί «πλούσια», δεν χρειάζεται να είναι πολυέξοδη, ή σε μακρινούς προορισμούς. Το μόνο που είναι απαραίτητο, είναι η καλή διάθεση, το χαμόγελο και φυσικά η καλή παρέα- ή και όχι απαραίτητα.

Ο απόλυτος ορεινός προορισμός κοντά στην Αθήνα

Η Πάρνηθα λοιπόν είναι το ψηλότερο βουνό της Αττικής και πόλος έλξης για πολλούς Αθηναίους, οι οποίοι αναζητούν την ηρεμία και τη χαλάρωση ακόμη και για μερικές ώρες.

Αναλυτικότερα, το βουνό δεσπόζει στη βόρεια πλευρά της πρωτεύουσας σε απόσταση μόλις 35 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, ενώ αποτελεί μέχρι και σήμερα έναν από του σπουδαιότερους «φυσικούς πνεύμονες» της Αττικής.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, έχει χαρακτηριστεί ως εθνικός δρυμός από το 1961, ενώ ξεχωρίζει για την πυκνή βλάστηση και τα εμβληματικά έλατα. Έχει σπουδαία βιοποικιλότητα, ενώ οι αλεπούδες και τα ελάφια, συνοδεύουν – πολλές φορές- τους θαμώνες.

Το χειμώνα, τις περισσότερες φορές, το χιόνι, ντύνει το τοπίο με ένα λευκό πέπλο, ενώ ακόμη και σήμερα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στα μονοπάτια του βουνού. Το πικνίκ, η ποδηλασία ακόμη και η πεζοπορία, είναι μερικές από τις δραστηριότητες που μπορείτε να απολαύσετε στη φύση.

Να σημειωθεί, πως αν επιλέξετε την Πάρνηθα να είναι ο επόμενος προορισμός σας, να θυμάστε πως δεν χρειάζεται να είναι μονοήμερη εκδρομή, καθώς στο σημείο, υπάρχουν παροχές και καταφύγια στα οποία μπορείτε να μείνετε το βράδυ και να απολαύσετε μια διαφορετική μορφή τουρισμού.

Τα καταφύγια, είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα, ενώ κοστίζουν μόλις 18 ευρώ το βράδυ. Βρίσκονται χρισμένα ακριβώς μέσα στο δάσος με θέα τόσο το βουνό- όσο και την πόλη, ενώ εκτός των άλλων οι παρέες που επιλέγουν να περάσουν ένα βράδυ στο σημείο, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για συναναστροφές και νέες επαφές. Ιδιαίτερα το χειμώνα, το ζεστό φαγητό και το ρόφημα σοκολάτας που προσφέρουν τα καταφύγια, είναι όλα όσα χρειάζεστε για να απαλλαχθείτε από την καθημερινότητα.

Τα καταφύγια: Μπάφι και Φλαμπούρι, είναι τα πιο γνωστό ανάμεσα σε άλλα και παρέχουν όλα όσα χρειάζεστε. Η Πάρνηθα λοιπόν, είναι ο ιδανικός χειμερινός προορισμός της Αθήνας, καθώς συνδυάζει τη φύση με την απομόνωση.

