Ζαγοροχώρια: Ένας προορισμός όνειρα, στην καρδιά των Ιωαννίνων.

Τα Ζαγοροχώρια, αποτελούν μια από τις πιο εντυπωσιακές, ορεινές περιοχές της Ηπείρου στην βορειοδυτική Ελλάδα και είναι φημισμένη για τη φυσική ομορφιά, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της και τα γραφικά της χωριά και θεωρείται ένας από τους πιο αυθεντικούς και καλοδιατηρημένους ορεινούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Βρίσκονται στο νομό Ιωαννίνων, βορειοανατολικά της ομώνυμης πόλης και χωρίζεται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες: Το Κεντρικό Ζαγόρι, το Ανατολικό και το Δυτικό Ζαγόρι. Συνολικά μάλιστα, αποτελούνται από 46 παραδοσιακά χωριά, όλα χτισμένα αμφιθεατρικά στους πρόποδες και τις πλαγιές της Πίνδου και σε υψόμετρο από 500 έως 1.200 μέτρα.

Γιατί να επισκεφτείτε τα Ζαγοροχώρια;

Είναι δεδομένο πως τα Ζαγοροχώρια, αποτελούν έναν από τους πιο εμβληματικούς και παραδοσιακούς προορισμούς της χώρας, που αγκαλιάζονται από εμβληματικά βουνά, την Τύμφη, Γκαμήλα, και το Μιτσικέλι, ενώ το φαράγγι του Βίκου, θεωρείται ένα από τα βαθύτερα φαράγγια στον κόσμο σε αναλογία βάθους και πλάτους, ενώ είναι πόλος έλξης για φυσιολάτρες ανά τον κόσμο.

Ο ποταμός Βοϊδομάτης, με κρυστάλλινα και παγωμένα νερά, διασχίζει τις περιοχές και θεωρείται το κατάλληλο σημείο για ράφτινγκ, ανάμεσα στην εμβληματική βλάστηση.

Και τα 46 από τα χωριά που χαρακτηρίζουν τα Ζαγοροχώρια, ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τα αψιδωτά γεφύρια ή αλλιώς τα «τοξωτά γεφύρια» και τα παλιά μοναστήρια και τις εκκλησίες, που διαμορφώνουν το ιδανικό τοπίο, μέσα στη φύση, διατηρώντας την παράδοση του τόπου.

Η περιοχή είναι ιδανική για περιηγήσεις, πεζοπορίες και χειμερινές εξορμήσεις στη φύση και στα χιόνια, ενώ αν βρεθείτε στο σημείο θα πρέπει να επισκεφτείτε την Τύμφη και τις «Δρακόλιμνες», το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Μονοδένδρι με θέα στο φαράγγι του Βίκου και τα Μουσεία Λαογραφίας, ενώ θα πρέπει να περπατήσετε ανάμεσα στα αιωνόβια δέντρα και τα γεφύρια που είναι βγαλμένα από μια άλλη εποχή.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως τα Ζαγοροχώρια, εκτός των άλλων, φημίζονται και για την τοπική- παραδοσιακή γαστρονομία τους, με τις πίτες, τις χυλοπίτες, τα τυριά και τα ντόπια κρέατα, να είναι μόλις μερικά από τα παραδοσιακά εδέσματα.

Τα Ζαγοροχώρια είναι ένας θησαυρός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, που συνδυάζει: αυθεντική εμπειρία χωριού, επιβλητικά φυσικά τοπία, πλούσια ιστορία και φυσικά δραστηριότητες για κάθε εποχή. Το φθινόπωρο και το χειμώνα ωστόσο, η φύση «ντύνεται» με πλούσια χρώματα, κάνοντας τα Ζαγοροχώρια, ακόμη πιο επιβλητικά και όμορφα.

{https://www.youtube.com/watch?v=e8GnoHvFVRM}