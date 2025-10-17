Γιατί δεν κάνουν παρέλαση την ίδια μέρα οι μαθητές Αθήνας και Θεσσαλονίκης και το πρωτόκολλο για την συμμετοχή των μαθητών.

Η εθνική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και τα σχολεία προετοιμάζονται τόσο για τις καθιερωμένες μαθητικές γιορτές παραμονή της επετείου όσο και για την εμφάνιση και τον βηματισμό των μαθητών στην παρέλαση.

Η μαθητική παρέλαση, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί κορυφαίο σημείο των εορτασμών. Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν υποχρεούνται να φορούν την επίσημη στολή του σχολείου τους ή τα προτεινόμενα ρούχα της παρέλασης και να παρευρεθούν στις πρόβες και τις τελετές. Παρά τις πρόβες, οι απουσίες των συμμετεχόντων μαθητών δεν προσμετρώνται. Οι παρελάσεις στη Θεσσαλονίκη διεξάγονται μία μέρα νωρίτερα από την υπόλοιπη επικράτεια, ήτοι στις 27 Οκτωβρίου, λόγω του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου στις 26 του μήνα και της στρατιωτικής παρέλασης που ακολουθεί στις 28 Οκτωβρίου.

Παραδοσιακά η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου σε όλους τους Δήμους της χώρας. Για τις ώρες διεξαγωγής και άλλες λεπτομέρειες, αναμένεται η έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι μαθητές και οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως από τα σχολεία τους για το πρόγραμμα και τις τυχόν διαφοροποιήσεις ανά Δήμο.

28η Οκτωβρίου: Πως θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την επιτυχία της παρέλασης πρέπει να τηρηθούν οι εξής όροι:

• Τάξη, συνοχή και πειθαρχία, ακριβής τήρησης της στοιχίσεως και κυρίως των διαστημάτων και των αποστάσεων ανάμεσα στα τμήματα των σχολείων.

• Κάθε σχολείο παρελαύνει με δύο διμοιρίες ( μία κορίτσια, μία αγόρια) κατά τετράδες, κάθε μία, θα αποτελείται από 32 παιδιά, ένα σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες. Η σημαία θα προβαδίζει σε απόσταση 6 βημάτων και θα ακολουθεί ο διμοιρίτης μαθητής, που θα απέχει από τη διμοιρία 4 βήματα. Όταν ο επικεφαλής (διμοιρίτης) φτάσει στο ύψος του Α’ δείκτη θα σηκώσει το δεξί του χέρι σε ανάταση και θα το κατεβάσει ζωηρά στο Β’ δείκτη. Συγχρόνως θα στρίψει το κεφάλι του ζωηρά δεξιά για να αποδώσει τιμές στις παριστάμενες αρχές της πόλης. Όταν φτάσει στο ύψος του Γ’

δείκτη θα στρίψει το κεφάλι του μπροστά.

Το ίδιο θα κάνει και ο διμοιρίτης μαθητής κάθε διμοιρίας. Τα παιδιά ολόκληρης της διμοιρίας θα κάνουν στροφή του κεφαλιού προς τα δεξιά, όταν κατεβάσει το χέρι του ο διμοιρίτης, δηλαδή στο ύψος του Β’ δείκτη, εκτός από τον πρώτο μαθητή προς τα δεξιά κάθε διμοιρίας, ο οποίος, και θα τηρεί ακριβώς την κατεύθυνση. Όταν η διμοιρία φτάσει στο ύψος του Γ’ δείκτη, τότε θα κάνει στροφή του κεφαλιού μπροστά. Όλοι οι διμοιρίτες θα βαδίζουν μπροστά πάντα στη γραμμή παρελάσεως και κοντά στους δείκτες, όπως επίσης και όλοι οι μαθητές που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά, δηλαδή πίσω από το

διμοιρίτη.

Τα ρούχα της παρέλασης

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Εσωτερικών «επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα της παρέλασης να είναι η υψηλότερη.»

Είθισται τα χρώματα της παρέλασης είναι το γαλάζιο, το μπλε και το λευκό. Παραδοσιακά τα σχολεία τόσο για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου όσο και της 25ης Μαρτίου έχουν προκαθορισμένο πρωτόκολλο ενδυμασίας που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα από την μαθητική κοινότητα. Σύμφωνα με αυτό τα κορίτσια φοράνε (είτε γαλάζιο είτε λευκό πουκάμισο, μπλε ή μπορντό φουλάρι, μπλε φούστα, καλσόν στο χρώμα του δέρματος, σκούρα παπούτσια) ενώ αντίστοιχα τα αγόρια (είτε γαλάζιο είτε λευκό πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μπλε παντελόνι, σκούρα παπούτσια.). Παράλληλα στους μαθητές δίδεται και από τα σχολεία το σήμα κονκάρδα με τα διακριτικά του σχολείου που θα φορέσουν κατά την παρέλαση. Επιπλέον ο/η σημαιοφόρος, οι παραστάτες , ο/η μαθητής/τρια για την κατάθεση στεφανιού και τα παιδιά που κρατάνε το πανό του σχολείου θα φοράνε και άσπρα γάντια.

Aυτονόητα τα ρούχα της παρέλασης πρέπει να είναι σιδερωμένα, φρεσκοπλυμένα ενώ αυστηρά πρέπει να αποφεύγονται βάσει πρωτοκόλλου αθλητικά παπούτσια και για τα κορίτσια τα παπούτσια με τακούνια καθώς ενέχεται κίνδυνος ατυχήματος. Βέβαια στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετά σχολεία υπάρχει η στολή που φοριέται σε επίσημες εκδηλώσεις όπως παρέλαση ενώ υπάρχουν και σχολεία με δικό τους χρωματικό κώδικα για τις παρελάσεις που κινείται πάντα στο χρωματολόγιο της εθνικής επετείου. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς καλούνται πάντα να ακολουθούν τις οδηγίες της σχολικής μονάδας του παιδιού τους.