Η εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου είναι η αφορμή για να μάθουν οι μικροί μαθητές τα γεγονότα του 1940 που μας οδήγησαν στον πόλεμο την έναρξη του οποίου τιμάμε ανήμερα εκείνης της μέρας.

Οι ετοιμασίες για την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου έχουν μπει στην τελική τους ευθεία με τα σχολεία να δρομολογούν τις πρόβες τόσο για την παρέλαση όσο και για την καθιερωμένη μαθητική γιορτή παραμονές της επετείου. Στο πλαίσιο της εμπέδωσης των ιστορικών γεγονότων από τους λιλιπούτειους μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας νηπιαγωγοί και δάσκαλοι επιστρατεύουν την προβολή βίντεο και αφιερωματικών εικόνων ώστε τα μικρά παιδιά να αντιληφθούν τη σημασία και τα μηνύματα της γιορτής.

Τα γεγονότα και τα μηνύματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 για μικρά παιδιά – Τι γιορτάζουμε;

H επικείμενη εθνική επέτειος είναι η ιδανική αφορμή για να μιλήσουμε στους μαθητές για την ειρήνη, τον πόλεμο και την αξία του απελευθερωτικού αγώνα και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αντιληφθουν τα μικρά παιδιά τι σημαίνει «ΟΧΙ» και γιατί αυτή η λέξη έχει χαραχτεί τόσο βαθιά στη μνήμη και την ψυχή των Ελλήνων.Ο πόλεμος του 1940 δεν είναι μια μακρινή ιστορία. Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι μόνο μια σχολική γιορτή και μια μέρα χωρίς μάθημα. Είναι μια ημέρα για να θυμηθούμε ότι η ειρήνη, η ελευθερία και η αλληλεγγύη είναι αξίες που διδάσκονται και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Μια αφορμή για λάβουν οι λιλιπούτειοι μαθητές πολύτιμες γνώσεις για το ιστορικό των γεγονότων, για την ηρωική αντίσταση του λαού μας εναντίον των κατακτητών, για τις νίκες του ελληνικού στρατού στα αλβανικά βουνά αλλά και για την σπουδαία πολεμική ιστορία της χώρα μας.

Όπως εξηγούν στο Dnews εκπαιδευτικοί η 28η Οκτωβρίου «αποτελεί μέρα τιμής και υπερηφάνιας για το λαό μας, με το ιστορικό “ΟΧΙ” να φανερώνει το μεγαλείο και τη δύναμη της ψυχής του. Αξιοποιώντας ποικίλο υλικό (έντυπο, ψηφιακό, αρχειακό) εξηγούμε στα παιδιά τον πατριωτισμό και την ανδρεία όσων τότε πολέμησαν, ενώ παράλληλα τονίζουμε τη σημασία του «δώρου» της ειρήνης που σήμερα απολαμβάνουμε».

{https://www.youtube.com/watch?v=pA4_UIrbJj0}

Η Επέτειος του «ΟΧΙ» μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη Εμανουέλε Γκράτσι στον Ιωάννη Μεταξά την 28η Οκτωβρίου του 1940. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της Χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 28 Οκτωβρίου του 1940 η τότε Ιταλική Κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο, δια του Ιταλού Πρέσβη στην Αθήνα, ο οποίος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά, στην οικία, στην Κηφισιά. Απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδος (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.), για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του, στη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την ανάγνωση του κειμένου ο Μεταξάς έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό Πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά (επίσημη διπλωματική γλώσσα) την ιστορική φράση: «Alors, c’est la guerre» (Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο), εκδηλώνοντας έτσι την αρνητική θέση επί των ιταλικών αιτημάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=WF0-Wpur3V0}

Τα τελευταία χρόνια εξάλλου έχουν δημιουργηθεί πάμπολλα εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια για την 28η Οκτωβρίου 1940, ειδικά σχεδιασμένα για τους μικρούς μαθητές. Πρόκειται για αξιόλογο και πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό όπου δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα μέσα από εικόνες, αφήγηση και ήχο να μυηθούν στα γεγονότα της εποχής. Τι συνέβη την ημέρα του «ΟΧΙ», Ποιοι ήταν οι ήρωες εκείνης της εποχής, Και γιατί τιμούμε κάθε χρόνο αυτή την ημέρα με παρελάσεις, σημαίες και τραγούδια. Τα βίντεο με εκπαιδευτικό πάντα περιεχόμενο στοχεύουν να βοηθήσούν τους μικρούς μαθητές να κατανοήσουν τα γεγονότα με απλό και δημιουργικό τρόπο, συνδυάζοντας τη γνώση με τη διασκέδαση!

{https://www.youtube.com/watch?v=XBhPi1ShGms}